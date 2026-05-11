GAIMERSHEIM, LKRS. EICHSTÄTT.Auf dem Heimweg vom Gaimersheimer Volksfest wurde am vergangenen Freitag ein 18-Jähriger beraubt. Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise.

Gegen 23:30 Uhr hatte der Ingolstädter das Festgelände verlassen, um mit dem Bus von Gaimersheim aus nach Hause zu fahren. Nahe der Bushaltestelle an der Ingolstädter Straße traten ihm zwei Unbekannte entgegen, die zunächst nach Geld fragten.

Als der Heranwachsende dies verneinte, wurde er mit Pfefferspray besprüht und seiner Geldbörse samt Inhalt sowie seines Mobiltelefons beraubt. Das Opfer erlitt hierdurch eine Augenreizung, die Täter konnten unerkannt entkommen. Eine Fahndung verlief ohne Ergebnis.

Die Kriminalpolizei Ingolstadt hat die Ermittlungen übernommen und bittet eventuelle Zeugen, auffällige Beobachtungen unter der Telefonnummer 0841-93430 zu melden.