MAINLEUS, LKR. KULMBACH. Kurz nach Mittag geriet am Montag eine Garage im Ortsteil Proß in Brand. Die Kriminalpolizei ermittelt zur Ursache des Feuers.

Ein Bewohner bemerkte den Brand kurz nach 12 Uhr und verständigte den Notruf. Als die Feuerwehr und Beamte der Polizeiinspektion Kulmbach eintrafen, stand das Gebäude bereits in Vollbrand. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf ein nahegelegenes Wohnhaus verhindert werden. Die Garage wurde durch das Feuer jedoch vollständig zerstört. Der Sachschaden liegt nach ersten Schätzungen bei rund 150.000 Euro.

Zwei Bewohner erlitten eine Rauchvergiftung und kamen zur Behandlung in ein Krankenhaus.

Der Auslöser des Feuers ist derzeit unklar. Die Kriminalpolizei Bayreuth ermittelt zur Brandursache.