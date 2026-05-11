LANGQUAID, LKR. KELHEIM. Am 08.05.2026 kam es zwischen zwei Männern zu einer Auseinandersetzung, bei der ein 52-Jähriger schwer an der Hand verletzt wurde. Der 59-jährige Tatverdächtige befindet sich zwischenzeitlich in Untersuchungshaft.

Ersten Ermittlungen nach hielt sich der 52-jährige Deutsche in einem Hinterhof am Marktplatz auf als um kurz nach 22.00 Uhr der 59-jährige Türke auf ihn zukam und mit einem Messer unvermittelt in seine Richtung stach. Er soll außerdem ausgesprochen haben, ihn töten zu wollen. Der 52-Jährige versuchte die Angriffe abzuwehren und wurde dabei schwer an seiner linken Hand verletzt. Ein Anwohner wurde auf die Situation aufmerksam und konnte den 59-Jährigen von seinem Nachbarn wegziehen.

Der Geschädigte verständigte selbst den Rettungsdienst und wurde nach Erstversorgung vor Ort in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Der 59-Jährige wurde vorläufig festgenommen.

Die Ermittlungen wurden von der Staatsanwaltschaft Regensburg und der Kriminalpolizeiinspektion Landshut übernommen. Bei einer Vorführung am zuständigen Amtsgericht in Regensburg am 10.05.2026 wurde der von der Staatsanwaltschaft Regensburg beantragte Untersuchungshaftbefehl wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts erlassen. Der 59-Jährige wurde anschließend in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

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Veröffentlicht: 11.05.2026, 13.40 Uhr