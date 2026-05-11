NÜRNBERG. (457) Zivilen Kräften der Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte gelang in der Nacht zum Montag (11.05.2026) die Festnahme eines mutmaßlichen Kellereinbrechers im Nürnberger Stadtteil St. Johannis. Bei der Überprüfung seiner Wohnung wurde weiteres Diebesgut aufgefunden.



Die Beamten konnten den zunächst unbekannten Mann dabei beobachten, wie er gegen 03:20 Uhr in ein Wohnhaus in der Wielandstraße ging. Weil er kurz darauf das Anwesen mit diversen Gegenständen verließ, entschieden sich die Beamten, der Sache nachzugehen. Wie sich herausstellte, hatte der Tatverdächtige die Gegenstände aus dem Keller des Anwesens entwendet. In unmittelbarer Nähe hatte er zudem ein hochwertiges Fahrrad abgestellt, das er ebenfalls dort entwendet hatte. Die Beamten nahmen den 35-jährigen Deutschen vorläufig fest.

Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth durchsuchten die Beamten die Wohnung des Tatverdächtigen. Hier konnte weiteres offenkundiges Diebesgut aufgefunden werden.

Die Polizisten stellten die Gegenstände sicher und leiteten gegen den 35-Jährigen ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des besonders schweren Diebstahls ein. Die weiteren Ermittlungen werden durch das zuständige Fachkommissariat der Kriminalpolizei Nürnberg geführt.

Erstellt durch: Alexander Greil / mc