STEINWIESEN, LKR. KRONACH. Unbekannte stahlen im Laufe des Wochenendes einen Traktor samt Holzspalter am Sportplatz im Steinwiesener Ortsteil Nurn. Die Thüringer Polizei fand den Schlepper im benachbarten Saale-Orla-Kreis, vom Holzspalter fehlt aber jede Spur.

Unbekannte Täter entwendeten zwischen Samstagnachmittag und Sonntagmittag einen Traktor der Marke Dongfeng samt Holzspalter am Nurner Sportplatz. Am Sonntag gegen 15 Uhr bemerkte die Polizei Schleiz die rote landwirtschaftliche Zugmaschine im Wert von etwa 14.000 Euro auf einer Wiese bei Wurzbach im Saale-Orla-Kreis. Wegen der festgestellten Fundumstände hegten die Ordnungshüter schnell den Verdacht, dass es sich um einen Kfz-Diebstahl handeln könnte. Der anschließend über die Polizei Kronach informierte deutsche Halter bestätigte diese Einschätzung. Vom angehängten schwarzen Holzspalter des 68-jährigen Eigentümers aus dem Landkreis Kronach fehlte hingegen jede Spur. Die Polizei schätzt den Wert des Forstgeräts der Marke Widl auf etwa 2.100 Euro.

Die Kriminalpolizei Coburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise zum Diebstahl oder Verbleib des Holzspalters geben können, sich telefonisch unter 09561/645-0 zu melden.