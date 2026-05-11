701. Versuchtes Tötungsdelikt – Ludwigsvorstadt

Am Sonntag, 10.05.2026, gegen 01.15 Uhr, befand sich ein 29-Jähriger mit senegalesischer Staatsangehörigkeit und mit Wohnsitz im Landkreis Dachau auf dem Gehweg im Bereich der Goethestraße 10 vor der dortigen Lokalität.

Ein Bekannter von ihm, ein 26-jähriger Somalier, konnte beobachten, dass es dort zu einer Auseinandersetzung mit einem unbekannten Mann kam, in deren Verlauf dieser dem 29-Jährigen Schnittverletzungen am Hals zufügte. Als der 29-Jährige flüchtete, lief ihm der Unbekannte nach. Der 26-Jährige konnte schließlich dazwischen gehen und den Täter von einem weiteren Einwirken auf den Verletzten abhalten.

Anschließend fuhren der 29-Jährige und der 26-Jährige mit einem Taxi zu einer Wohnung. Der Taxifahrer verständigte daraufhin die Polizei. In der Folge wurde der 29-Jährige aufgrund seiner Verletzungen in ein Krankenhaus verbracht.

Im Bereich des Tatorts wurden zeitnah die erforderlichen intensiven Spurensicherungsmaßnahmen durchgeführt.

Die Ermittlungen in dieser Sache wurden durch die Münchner Mordkommission übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat Beobachtungen in Bezug auf den Täter bzw. den Tatablauf machen können?

Personen, die hierzu sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich umgehend mit dem zuständigen Kommissariat 11, Tel. 089/2910-0 oder auch mit jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

702. Festnahme einer Tatverdächtigen wegen eines versuchten Tötungsdeliktes – Laim

Am Sonntag, 10.05.2026, gegen 21.00 Uhr, kam es in einer Wohnung in Laim zu einer Auseinandersetzung zwischen einer 28-Jährigen, mit deutsch-kroatischer Staatsangehörigkeit und ohne festen Wohnsitz in Deutschland und einem 38-Jährigen mit deutscher Staatsangehörigkeit und in München wohnhaft.

Im Rahmen dieser Auseinandersetzung erlitt der 38-Jährige Stichverletzungen am Oberkörper. Er konnte im Anschluss noch den Rettungsdienst verständigen und wurde schließlich bewusstlos. Auch die 28-Jährige war leicht verletzt. Anschließend wurde der 38-Jährige mit einem Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht und dort intensivmedizinisch versorgt. Aktuell besteht keine Lebensgefahr.

Die Ermittlungen in dieser Sache übernahm die Münchner Mordkommission. Am Tatort wurden in der Folge die erforderlichen intensiven Spurensicherungsmaßnahmen durchgeführt.

Die 28-Jährige wurde als Tatverdächtige festgenommen. Die weiteren Ermittlungen befassen sich vor allem mit dem Tathintergrund und dem Tatmotiv.

703. Einbruch in einen gastronomischen Betrieb – Schwanthalerhöhe

In der Zeit von Samstag, 09.05.2026, 23:40 Uhr, bis Sonntag, 10.05.2026, 11:00 Uhr, verschafften sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter gewaltsam Zugang über den Haupteingang in einen gastronomischen Betrieb.

Im Inneren wurde dieser nach Wertgegenständen durchsucht und schließlich ein nicht verankerter Tresor entwendet.

Anschließend verließen der oder die Täter unter Mitnahme der Tatbeute den gastronomischen Betrieb und flüchteten in unbekannte Richtung. Sie erbeuteten Bargeld in Höhe eines niedrigen vierstelligen Betrages.

Als der Einbruch entdeckt wurde, wurde der Polizeinotruf 110 verständigt. Vor Ort wurden umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durchgeführt.

Das Kommissariat 52 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Ganghoferstraße, Gollierstraße, Ligsalzstraße und Kazmairstraße (Schwanthalerhöhe) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 52, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

704. Zusammenstoß zwischen Pkw und Fahrrad; eine Person verletzt – Straßlach-Dingharting

Am Sonntag, 10.05.2026, gegen 13:40 Uhr, fuhr ein 34-jähriger Deutscher mit Wohnsitz im Landkreis München mit einem Land Rover Pkw auf der Tölzer Straße (Staatsstraße 2072) von Straßlach kommend in Richtung Deining. An der Einmündung zur Waldstraße wollte er nach links in diese einbiegen.

Zeitgleich befuhr eine 46-jährige Deutsche mit Wohnsitz im Landkreis München mit einem Fahrrad die Tölzer Straße in entgegenkommender Richtung. Sie wollte an der Einmündung zur Waldstraße geradeaus weiterfahren.

Im Einmündungsbereich kam es zu einem Zusammenstoß. Bei dem Unfall wurde die 46-jährige Radfahrerin verletzt und sie musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden.

Sowohl der Pkw als auch das Fahrrad wurden beschädigt.

Während der Unfallaufnahme durch die Münchner Verkehrspolizei kam es zu Verkehrssperrungen, wodurch es zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen kam.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

705. Raubdelikt – Sendling-Westpark

Am Sonntag, 10.05.2026, besuchte ein 54-jähriger Deutscher mit Wohnsitz in München zunächst das Basketballspiel FC Bayern Basketball gegen EWE Baskets Oldenburg im BMW-Park in München. Während des Spiels schwenkte er eine ca. 2x2 Meter große FC Bayern-Fahne.

Nach dem Spiel, gegen 18:30 Uhr, packte der 54-Jährige die Fahne in seinen Rucksack und wartete an der Bushaltestelle Siegenburger Straße in Richtung Aidenbachstraße auf den Bus.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand näherten sich fünf bis sechs bislang unbekannte männliche Täter, welche mit blau-weißen Schlauchschals ihr Gesicht vermummten, dem 54-Jährigen. Diese schlugen ihm in das Gesicht und forderten die Herausgabe der Fahne. Der 54-Jährige stürzte zu Boden und wurde hier weiter getreten.

Nachdem mehrere Zeugen, welche ebenfalls an der Bushaltestelle warteten, eingriffen, flüchteten die bislang unbekannten Täter unter Mitnahme des gesamten Rucksacks des 54-Jährigen fußläufig von der Tatörtlichkeit.

Zuvor wurde einer der Zeugen von einem der Angreifer auf die Fahrbahn des Mittleren Rings gestoßen. Ein Fahrzeugführer musste hierbei seinen Pkw stark abbremsen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Ein Zeuge alarmierte den Notruf 110, woraufhin Fahndungsmaßnahmen eingeleitet wurden. Diese erbrachte keine Hinweise auf die Täter.

Der 54-Jährige wurde durch den Angriff der bislang unbekannten Täter leicht verletzt.

Das Kommissariat 23 hat die weiteren Ermittlungen wegen des Raubdelikts und eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr übernommen.

Die Täter wurden wie folgt beschrieben:

Die fünf bis sechs Täter waren männlich, ca. 23 Jahre alt, 180 cm groß, schlank, kurze dunkle Haare; alle hatten sich mit einem weiß/blauen Schlauchschal maskiert

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Bushaltestelle Siegenburger Straße (Sendling-Westpark) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, insbesondere der Zeuge, der auf die Fahrbahn gestoßen wurde und der Pkw-Fahrer der abbremsen musste, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 23, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

706. Festnahme eines Tatverdächtigen nach Sexualdelikt – Haidhausen

Am Sonntag, 10.05.2026, gegen 14.20 Uhr, lag ein 49-jähriger Deutscher ohne festen Wohnsitz im Bundesgebiet in seinem Schlafsack vor einem Gebäude im Bereich des Orleansplatzes.

Zeitgleich bog ein Pkw, besetzt mit mehreren Personen, darunter eine 34-Jährige, ein 35-Jähriger sowie ein 4-jähriges Kind, in einen danebenliegenden Innenhof ein.

Durch die Personen konnte wahrgenommen werden, dass der 49-Jährige unterhalb seines Schlafsacks sexuelle Handlungen an sich vornahm, weshalb die 34-Jährige den Polizeinotruf verständigte.

Der 49-Jährige konnte durch die eintreffenden Einsatzkräfte angetroffen und festgenommen werden. Er wurde zur Prüfung der Haftfrage an die Haftanstalt des Polizeipräsidiums München überstellt.

Der Tatverdächtige wurde wegen des Anfangsverdachts eines Sexualdelikts angezeigt.

Das Kommissariat 17 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.