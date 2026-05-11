Gemeinsame Presseerklärung der VG Memmingerberg und der Polizei

MEMMINGERBERG. Vom 22.05.2026 bis 25.05.2026 (25.05.2026 ausschließlich Abreisetag) findet in diesem Jahr wieder das Ikarus–Festival im Südbereich des Allgäu Airport in Memmingerberg statt.

Die Airportgäste werden wie gewohnt über die Anschlussstelle Holzgünz (A96) über Ungerhausen nach Memmingerberg zum Airport geleitet.

Die Festivalbesucher werden dieses Jahr aufgrund einer Baumaßnahme zwischen Ungerhausen und Hawangen über die Anschlussstelle Erkheim (A96) und weiter über Attenhausen und Ottobeuren nach Hawangen zu den Parkflächen sowie zum Kiss & Bye Parkplatz geleitet.

Eine weitere Zufahrt erfolgt über die Anschlussstelle Woringen (A7) über Lachen Albishofen – Herbishofen.

Während der Hauptanreisezeiten ist mit einem deutlich erhöhten Verkehrsaufkommen entlang der Anfahrtswege zu rechnen.

Wir bitten zu beachten, dass auch die Zufahrt zum Kiss & Bye Parkplatz über die Gemeinde Hawangen - Alter Stadtweg - erfolgt und nicht über die Industriestraße / Gemeindeverbindungsstraße der Gemeinde Memmingerberg. Fußgänger und Fahrradfahrer können weiterhin die Industriestraße nutzen.

Wir bitten alle Besucher nicht nach Navi zu fahren, sondern der jeweils ausgewiesenen Beschilderung zu folgen.

Der Shuttlebusbetrieb ab dem Bahnhof Memmingen verläuft während dieser Zeit über die Schießstattstraße MM (Vorhaltezone), Freudenthalstraße MM (Zufahrt) sowie die Augsburger Straße MM (Haltestellen im Bereich der vorhandenen Parkbuchten – die Parkbuchten werden während des Festivals gesperrt). Im Bereich der Freudenthalstraße MM wird dabei eine Einbahnstraße ausgewiesen. Die Zufahrt in Richtung Freudenthalstraße MM aus Richtung Augsburger Straße MM ist während dieses Zeitraums nicht möglich. Die Zufahrt zur Himmelfahrtskirche bleibt frei.

Im Bereich der Gemeinde Memmingerberg werden die Shuttlebusse über den Kiesgrubenweg geleitet. Der Shuttlebusbetrieb wird auch in den Nachtstunden fortgesetzt.

In diesen Bereichen ist mit einem verstärkten Verkehrsaufkommen während aller Veranstaltungstage zu rechen.

Zugelassene Taxis können über die Industriestraße Memmingerberg zum Festivalgelände zufahren.

In den Nachtstunden kann es wieder vereinzelt auch dazu kommen, dass die Beschallung in der näheren Umgebung wahrgenommen wird. Während des Festivalzeitraums steht ein Beschwerdetelefon unter der Tel.-Nr. 0155 – 10157117 zur Verfügung.

Medienkontakt:

Pressestelle beim Polizeipräsidium Schwaben Süd/West, D-87439 Kempten (Allgäu),

Rufnummer (+49) 0831 9909-0 (-1012/ -1013).