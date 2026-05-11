BAD REICHENHALL, LKR. BERCHTESGADENER LAND. Am Samstagabend, den 9. Mai 2026, kam es auf dem Parkplatz einer Tank- und Rastanlage an der A8 zu einer Streitigkeit zwischen zwei Lkw-Fahrern, wobei einer der beiden mit einem spitzen Gegenstand leicht verletzt worden sei. Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft Traunstein übernahmen die Ermittlungen in dieser Sache.

Am Samstagabend (9. Mai 2026), gegen 19.20 Uhr, teilte ein 36-jähriger türkischer Lkw-Fahrer über den Notruf des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd mit, dass er soeben von einem anderen Lkw-Fahrer angegriffen worden sei. Der Angriff hätte sich auf dem Lkw-Parkplatz der Tank- und Rastanlage an der A8 (Richtung Salzburg) bei Bad Reichenhall zugetragen.

Nach derzeitigen Erkenntnissen kam es auf dem Parkplatz zum Streit zwischen den beiden türkischen Lkw-Fahrern (36 und 56 Jahre). Im Verlauf dessen hätte der 56-Jährige den 36-Jährigen mit einem spitzen Gegenstand angegriffen und dabei oberflächlich verletzt. Eine medizinische Behandlung benötigte der Angegriffene nicht.

Noch am selben Abend wurde der Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizeiinspektion Traunstein hinzugezogen. Die weiteren Ermittlungen wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung werden nun durch das Fachkommissariat 1 der Kriminalpolizeiinspektion Traunstein, unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Traunstein fortgeführt.

Die Untersuchungen bezüglich des genauen möglichen Tatgeschehens dauern weiter an.