MIESBACH. In der Nacht auf Sonntag, den 10. Mai 2026, wurden in einer Firma durch unbekannte Täter unter anderem zwei Tresore gewaltsam geöffnet und Bargeld in Höhe eines niedrigen fünfstelligen Eurobetrags entwendet. Zur Anzahl möglicher Täter bzw. zur Flucht liegen derzeit keine Informationen vor. Die Kriminalpolizei Miesbach übernahm, unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft München II, die Ermittlungen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

In der Nacht auf Sonntag (10. Mai 2026), zwischen ca. 19.00 und 7.00 Uhr, brachen unbekannte Täter in eine Druckerei Am Windfeld in Miesbach ein. In den dortigen Räumlichkeiten öffneten sie gewaltsam mehrere Schränke, zwei Automaten sowie zwei Tresore. Insgesamt wurde Bargeld im niedrigeren fünfstelligen Eurobereich entwendet. Es entstand ein erheblicher Sachschaden, welcher ebenfalls auf einen fünfstelligen Betrag geschätzt wird. Hinweise zur Anzahl der Täter sowie zur Flucht liegen derzeit nicht vor.

Noch vor Ort übernahm der Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizeiinspektion Rosenheim die Ermittlungen zu diesem Fall. Unterstützt vom Fachkommissariat für Spurensicherung übernimmt nun das Fachkommissariat 2 der Kriminalpolizei Miesbach, unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft München II, die weitere Sachbearbeitung.

Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft suchen nun nach Zeugen, die zur Aufklärung der Tat beitragen können:

Wem sind in der Nacht auf Sonntag (10. Mai 2026) zwischen ca. 19.00 und 7.00 Uhr im Bereich Am Windfeld in Miesbach verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen?

Wer hat im Vorfeld in der näheren Umgebung verdächtige Wahrnehmungen gemacht, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten?

Wer kann sonstige sachdienliche Hinweise geben, die zur Klärung der Tat beitragen?

Hinweise werden an die Kriminalpolizei Miesbach unter der Telefonnummer 08025/299-0 oder an jede andere Polizeidienststelle erbeten.