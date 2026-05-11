REGENSBURG. Am Donnerstag, den 7. Mai 2026, wurde eine über 80-jährige Regensburgerin Opfer eines versuchten Betrugs per Telefon. Ein Tatverdächtiger konnte festgenommen werden und befindet sich nun in Untersuchungshaft. Die Kriminalpolizei Regensburg ermittelt.

Im Laufe des Vormittags erhielt die Seniorin einen Anruf. Hierbei wurde ihr mitgeteilt, dass ihre Tochter angeblich einen schweren Verkehrsunfall verursacht hätte und nun eine Zahlung erforderlich sei. Am frühen Nachmittag erschien zur Abholung der vereinbarten Kaution ein 29-jähriger Serbe an der Wohnadresse der Seniorin. Der Betrüger klingelte an der Haustür und konnte schließlich festgenommen werden.

Am Freitag, den 7. Mai 2026, wurde der Tatverdächtige einem Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Regensburg vorgeführt, der Haftbefehl erließ. Der 29-Jährige befindet sich nun in einer Justizvollzugsanstalt in Untersuchungshaft. Das zuständige Fachkommissariat der Kriminalpolizei Regensburg übernahm die weiteren Ermittlungen.

Hinweis der Polizei:

Die Polizei warnt ausdrücklich vor Anrufen dieser Art. Seriöse Behörden fordern keine Kaution am Telefon und kontaktieren Angehörige niemals unter Androhung von Haft. Sollten Sie einen derartigen Anruf erhalten, beenden Sie das Gespräch sofort und wenden Sie sich unverzüglich an die Polizei.