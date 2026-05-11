Tödlicher Unfall mit Radlader



ROGGENBURG/LKR. NEU-ULM. Am Sonntag, den 10.05.2026, kam es in Roggenburg zu einem tödlichen Betriebsunfall. Ein 56-jähriger Mann wollte im Bereich eines Feldweges einen steilen Abhang begradigen. Hierzu schüttet er mittels eines Radladers Sand auf den Steilhang. Kurz vor dem Unglück hatte der Verunfallte die Schaufel des Radladers nach oben ausgefahren um den Sand über einen Maschendrahtzaun hinweg abzuladen. Der Radlader war hierbei komplett nach links eingeschlagen. Durch eine Bewegung kippte das Gefährt nach links um, der Fahrer stürzte aus der Kabine und wurde unter der Arbeitsmaschine eingequetscht. Die umliegenden Feuerwehren aus Biberach, Neu-Ulm, Weißenhorn sowie das THW Krumbach sicherte den Radlader, welcher immer noch am Abhang hing, und führten die notwendigen Bergungsmaßnahmen durch. Nach der Bergung des Verunfallten konnte, durch den eingesetzten Notarzt, nur noch der Tod des Fahrers festgestellt werden. Die Angehörigen wurden durch ein Kriseninterventionsteam betreut. Vor Ort waren mehrere Polizeistreifen aus Weißenhorn, Krumbach, Illertissen sowie der Kriminaldauerdienst aus Memmingen. Die weiteren Ermittlungen, zur Klärung des genauen Unfallhergangs, werden durch das zuständige Fachkommissariat der Kriminalpolizei Neu-Ulm geführt. (KPI Memmingen – KDD)

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