Die 20-jährige Hamida Arzoo wurde zuletzt am Freitagmorgen, gegen 07.00 Uhr an ihrem Wohnhaus in der Schweinfurter Innenstadt gesehen. Seitdem ist die Dame verschwunden. Dem Sachstand nach könnte sich die 20-Jährige in einer psychischen Ausnahmesituation befinden. Die Polizei sucht zur Stunde nach der Vermissten und hofft dabei auch auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Die Vermisste wird wie folgt beschrieben:

Circa 165 cm groß und sehr schlanke Figur

Schwarze, lange Haare

Trägt vermutlich eine rote Strickjacke und blaue Jeans

Trägt ggf. eine Brille, silberne Ohrringe und eine silberne Halskette

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Schweinfurt unter Tel. 09721/202-0 entgegen.