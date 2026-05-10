10.05.2026, Polizeipräsidium Unterfranken

SCHWEINFURT. Seit Freitagmorgen wird eine 20-jährige Frau vermisst. Die Polizei Schweinfurt ist auf der Suche nach der Vermissten und bittet dabei auch um Hinweise aus der Bevölkerung.

Die 20-jährige Hamida Arzoo wurde zuletzt am Freitagmorgen, gegen 07.00 Uhr an ihrem Wohnhaus in der Schweinfurter Innenstadt gesehen. Seitdem ist die Dame verschwunden. Dem Sachstand nach könnte sich die 20-Jährige in einer psychischen Ausnahmesituation befinden. Die Polizei sucht zur Stunde nach der Vermissten und hofft dabei auch auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Die Vermisste wird wie folgt beschrieben:

  • Circa 165 cm groß und sehr schlanke Figur
  • Schwarze, lange Haare
  • Trägt vermutlich eine rote Strickjacke und blaue Jeans
  • Trägt ggf. eine Brille, silberne Ohrringe und eine silberne Halskette

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Schweinfurt unter Tel. 09721/202-0 entgegen.