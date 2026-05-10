692. E-Scooter-Fahrer verletzt Fußgänger – Altstadt-Lehel

Am Donnerstag, 07.05.2026, um kurz nach 21:00 Uhr, fuhr ein 30-Jähriger mit marokkanischer Staatsangehörigkeit und wohnhaft im Landkreis Fürstenfeldbruck mit einem E-Scooter auf dem Gehweg in der Bayerstraße / Zweigstraße in Richtung der Sonnenstraße.

Hinter ihm auf dem E-Scooter stand ein 19-Jähriger mit tunesischer Staatsangehörigkeit und wohnhaft im Landkreis Traunstein, der sich während der Fahrt an seiner Schulter festhielt.

Dies fiel einer Polizeistreife auf, da es aufgrund der Fahrweise fast schon zu einem Zusammenstoß mit Fußgängern gekommen war. Der E-Scooter bog nun in die Sonnenstraße ab und es kam dort zum Zusammenstoß mit zwei Fußgängern.

Bei den Fußgängern handelte es sich um einen 37-Jährigen und um eine 29-Jährige, beide mit kolumbianischer Staatsangehörigkeit und beide wohnhaft in München.

Die Polizeistreife kam nun hinzu und konnte die weiteren erforderlichen Maßnahmen treffen. Alle vier Personen wurden leicht verletzt. Auffällig war vor dem Zusammenstoß noch, dass der E-Scooter mit seinen beiden Fahrern mehrfach ins Schleudern gekommen war, was hier schon fast zum Sturz geführt hätte.

Beide E-Scooter-Fahrer waren nach den Feststellungen vor Ort alkoholisiert und zeigten drogentypische Ausfallerscheinungen. Darum wurde bei beiden noch eine Blutentnahme durchgeführt.

Nach Abschluss der erforderlichen polizeilichen Maßnahmen wurden sie wieder entlassen. Gegen beide Personen wird nun unter anderem wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Trunkenheit im Verkehr ermittelt.

693. Brand eines Firmengebäudes – Lochham

Am Samstag, 09.05.2026, um kurz vor 17:00 Uhr, bemerkte ein Handwerker, der gerade mit Gerüstarbeiten beschäftigt war, eine Rauch- und Flammenbildung an der Außenfassade des Gebäudes, an dem er tätig war.

Daraufhin verständigt er umgehend den Polizeinotruf 110. Das Feuer griff im Anschluss auch in das Innere des Bürogebäudes über. Die verständigte Feuerwehr konnte den Brand aber rasch löschen und ein weiteres Ausbreiten verhindern. Der Schaden wird auf mehrere Zehntausend Euro geschätzt. Verletzt wurde niemand.

Die Ermittlungen zur Brandursache werden vom Kommissariat 13 übernommen.

694. Brand einer Lagerhalle – Unterschleißheim

Am Samstag, 09.05.2026, gegen 20:00 Uhr, wurden Anwohner auf eine Rauchsäule in Unterschleißheim aufmerksam und informierten umgehend den Notruf. Die verständigte Feuerwehr stellte dann vor Ort eine Lagerhalle im Vollbrand fest.

Sie begannen daraufhin sofort mit den Löscharbeiten, die sich bis in die Nacht hinzogen. Die Schadenhöhe wird auf mehrere Zehntausend Euro geschätzt.

Nach dem aktuellen Erkenntnisstand wurde hier niemand verletzt.

Die Ermittlungen zur Brandursache werden vom Kommissariat 13 übernommen.

695. Versammlungslage am 08.05.2026 – Neuhausen

Am Freitag, 08.05.2026, fand in der Zeit zwischen 11:40 Uhr und 14:25 Uhr im Bereich Neuhausen eine Versammlung statt, die sich thematisch kritisch mit der Wehrpflicht auseinandersetze.

Der Auftakt war hier am Rotkreuzplatz. Von dort aus gab es dann eine fortbewegende Versammlung, die am Rosa-Luxemburg-Platz endete.

In der Spitze nahmen an dieser Versammlung über 800 Personen teil. Von polizeilicher Seite waren ca. 50 Einsatzkräfte vor Ort.

Während der fortbewegenden Versammlung wurden mehrere Plakate mit einer politisch motivierten beleidigenden Aufschrift festgestellt. Dazu wurden hier in einem Fall eine Handfackel und in einem anderen Fall ein Bengalo angezündet.

Da die Versammlungsteilnehmer in diesen Fällen mit einer fotografischen Beweissicherung der Polizei nicht einverstanden waren, musste hier mehrfach unmittelbarer Zwang durch körperliche Gewalt in Form von Schieben und Drücken angewendet werden.

Die Schlusskundgebung fand schließlich ab 13:20 Uhr am Rosa-Luxemburg-Platz statt. Dort sollte nun eine Versammlungsteilnehmerin einer Kontrolle unterzogen werden, da sie vorher eines der genannten Plakate gehalten hatte. Das Verbringen dieser Person zu einem Dienstfahrzeug führte in der Folge zu Solidarisierungsaktionen der anderen Versammlungsteilnehmer. Hier musste in der Folge insgesamt 50-mal unmittelbarer Zwang durch körperliche Gewalt in Form von Schieben und Drücken angewendet werden. Außerdem musste der Einsatzmehrzweckstock in fünf Fällen eingesetzt werden.

Es gelang schließlich die Versammlungsteilnehmerin zu separieren und ihre Identität festzustellen. Bei ihr handelt es sich um eine 20-jährige Schülerin mit deutscher Staatsangehörigkeit aus München. Sie wurde nach Durchführung der erforderlichen Maßnahmen vor Ort wieder entlassen und konnte danach weiter an der Versammlung teilnehmen.

Später machte eine männliche Person noch Angaben dazu, dass er durch einen Schlagstock am rechten Unterarm verletzt wurde. Eine Herausgabe seiner Personalien sowie eine weitere ärztliche Behandlung wurde von ihm vor Ort jedoch verweigert.

Die Versammlung endete schließlich gegen 14:25 Uhr.

696. Tote Person in der Isar – Au-Haidhausen

Am Samstag, 09.05.2026, gegen 09:45 Uhr, wurde die Einsatzzentrale darüber verständigt, dass eine tote Person im Bereich der Ludwigsbrücke in der Isar gesehen worden ist.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte konnte dann auch eine Person unter Wasser liegend mittig in der Isar aufgefunden werden.

Durch die Münchner Berufsfeuerwehr konnte die Person schließlich geborgen werden.

Aufgrund mitgeführter Utensilien konnte festgestellt werde, dass es sich bei der Person um einen 19-Jährigen mit deutscher Staatsangehörigkeit aus München handelt.

Anzeichen für eine Fremdeinwirkung waren zum aktuellen Zeitpunkt nicht feststellbar. Die tote Person wurde im Anschluss in das Institut für Rechtsmedizin in München verbracht.

Im Rahmen der Bergung des Leichnams kam es im gesamten Bereich der Ludwigsbrücke zu Verkehrssperrungen.

Die weiteren Ermittlungen in dieser Sache werden vom Kommissariat 12 übernommen.

697. Fahrradfahrer stürzt und wird schwer verletzt – Neuhausen

Am Freitag, 08.05.2026, gegen 12:55 Uhr, fuhr ein 60-Jähriger mit deutscher Staatsangehörigkeit und in München wohnhaft mit seinem Fahrrad auf dem dortigen Radweg in falscher Fahrtrichtung stadtauswärts.

Er beabsichtigte die Kreuzung zur Dom-Pedro-Straße geradeaus zu überqueren.

Zur selben Zeit fuhr ein Pkw auf der Landshuter Allee und wollte nach rechts in die Dom-Pedro-Straße abbiegen.

Als der 68-jährige Pkw-Fahrer vorsichtig abbog, bremste der 60-Jährige mit seinem Fahrrad so stark ab, dass er zum Sturz kam. Der Pkw hatte ebenfalls abgebremst und war noch vor dem Überqueren des Radbereichs zum Stehen gekommen. Zu einer Berührung zwischen Pkw und Fahrrad kam es nicht.

Der 60-Jährige wurde durch den Sturz auf die Fahrbahn schwer verletzt und anschließend stationär mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Die weiteren Ermittlungen in dieser Sache werden bei der Münchner Verkehrspolizei geführt.

698. Einbruch in zwei Gewerbebetriebe – Freiham

Im Zeitraum zwischen Donnerstag, 07.05.2026, 17:00 Uhr, und Freitag, 08.05.2026, 05:20 Uhr, brachen der oder die unbekannten Täter eine Terrassentür im Erdgeschoss eines Gebäudes auf und gelangten so in das Anwesen. Über das Treppenhaus wurden zwei Gewerbebetriebe angegangen, an denen jeweils die Zugangstüre aufgebrochen wurde.

Dort dann hochwertige Laborgeräte entfernt und mutmaßlich später mit einem Kfz abtransportiert. Der geschätzte Schaden dürfte sich in einem mittleren fünfstelligen Bereich bewegen.

Die Ermittlungen in dieser Sache werden vom Kommissariat 52 übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im Bereich der Centa-Hafenbrädl-Straße, Hans-Steinkohl-Straße und der Anton-Böck-Straße Beobachtungen machen können, die zum genannten Sachverhalt passen würden?

Personen, die hier sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich mit dem zuständigen Kommissariat 52, Tel. 089/2910-0, oder auch mit jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

699. Wohnungseinbruch – Harlaching

Am Samstag, 09.05.2026, kam es im Zeitraum zwischen 17:30 und 21:50 Uhr, zu einem Einbruch in einer Erdgeschosswohnung. Der oder die unbekannten Täter brachen dabei ein dortiges Fenster auf und konnten so in die Räumlichkeiten gelangen.

Die Wohnung wurde im Anschluss nach Wertsachen abgesucht. Unter Mitnahme der Tatbeute im Gesamtwert von mehreren Tausend Euro konnten der oder die Täter dann wieder unerkannt flüchten.

Die Ermittlungen in dieser Sache werden vom Kommissariat 53 übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im Bereich Wunderhornstraße, Reinekestraße oder auch Vierheiligstraße Beobachtungen machen können, die mit dieser Tat im Zusammenhang stehen?

Personen, die hier sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem zuständigen Kommissariat 53, Tel. 089/2910-0, oder auch mit jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

700. Zusammenstoß zwischen Pkw und Motorrad – eine Person schwer verletzt – Bogenhausen

Am Samstag, 09.05.2026, gegen 13:10 Uhr, fuhr ein 59-jähriger deutscher Staatsangehöriger, der in München wohnhaft ist, mit seinem Kraftrad auf der Mauerkircher Straße stadteinwärts. Die Kreuzung zur Gellertstraße wollte er dabei geradeaus überqueren.

Zum gleichen Zeitpunkt fuhr ein 85-Jähriger mit einem Pkw BMW auf der Mauerkircher Straße in gegensätzlicher Richtung. An der Kreuzung zur Gellertstraße wollte er dann links abbiegen.

Im Rahmen des Abbiegevorgangs kam es zum Zusammenstoß zwischen Pkw und Motorrad.

Der 59-Jährige wurde schwer verletzt und mit dem Rettungsdienst stationär in ein Krankenhaus gebracht.

Am Pkw entstand mittlerer, am Kraftrad erheblicher Sachschaden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf geschätzte mehrere zehntausend Euro.

Die Ermittlungen in dieser Sache werden von der Verkehrspolizei München übernommen.