BREITENGÜSSBACH, LKR. BAMBERG. Unbekannte brachten in der Nacht von Donnerstag auf Freitag einen Aufkleber mit rechtsgerichtetem Inhalt an einem Schaufenster in Breitengüßbach an. Die Kriminalpolizei Bamberg ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.

Mitarbeiter des Geschäfts entdeckten den Aufkleber bei Ladenöffnung an einem Schaufenster des Geschäfts in der Baunacher Straße. Der Aufkleber ließ sich rückstandslos entfernen. An der Scheibe entstand kein Sachschaden.

Die Kriminalpolizei Bamberg hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer in der Nacht von Donnerstag auf Freitag verdächtige Personen im Bereich der Baunacher Straße bemerkt hat oder Hinweise auf die unbekannten Täter geben kann, wird gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 0951/9129-0 bei der Kriminalpolizei Bamberg zu melden.