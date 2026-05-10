KIRCHENLAMITZ, LKR. HOF. Am Samstagmittag geriet ein Gartenhaus in Brand und wurde dabei vollständig zerstört. Die Kriminalpolizei Hof hat die Ermittlungen zur bislang unklaren Brandursache aufgenommen.

Gegen 13.30 Uhr bemerkten Anwohner den Brand in einem Gartenhaus. Eigene Löschversuche scheiterten. Bis zum Eintreffen der Feuerwehr stand das Gartenhaus bereits in Vollbrand und konnte nicht mehr gerettet werden. Durch die starke Hitzeentwicklung wurde zudem ein neben dem Gartenhaus abgestelltes Auto beschädigt. Die Feuerwehr verhinderte ein Übergreifen der Flammen auf das Fahrzeug. Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund 30.000 Euro.

Die Kriminalpolizei Hof ermittelt zur unklaren Brandursache.