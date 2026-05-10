FÜRTH. (453) Bei einem Verkehrsunfall auf der Würzburger Straße in Fürth wurde am Samstagabend (09.05.2026) gegen 20:45 Uhr ein 17-jähriger Leichtkraftradfahrer schwer verletzt. Die Unfallaufnahme förderte weitere Straftaten zutage.



Ein Audi-Fahrer (26 Jahre, deutsch) befuhr die Würzburger Straße und wollte nach links abbiegen, um dort zu parken. Der hinter ihm fahrende, 17-jährige moldauische Staatsangehörige erkannte die Situation nicht rechtzeitig und versuchte den PKW zu überholen. Es kam zur Kollision beider Fahrzeuge.

Der Fahrer des KTM-Leichtkraftrades stürzte und verletzte sich schwer. Der Rettungsdienst brachte ihn zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.

An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von rund 6.500 Euro.

Bei der Unfallaufnahme erkannten die Beamten der Verkehrspolizeiinspektion Fürth Unstimmigkeiten am amtlichen Kennzeichen des Leichtkraftrades. Es stellte sich heraus, dass es sich um eine Totalfälschung handelte. Darüber hinaus war der 17-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis.

Der 17-Jährige muss sich nun wegen des Verdachts der Urkundenfälschung, des Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie eines Vergehens nach dem Pflichtversicherungsgesetz verantworten.



Erstellt durch: Oliver Trebing