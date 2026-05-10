NEUSTADT BEI COBURG, LKR. COBURG. Unbekannte Täter brachen in der Nacht von Freitag auf Samstag in einen Fachmarkt ein. Die Einbrecher entwendeten die Wocheneinnahmen und verursachten hohen Sachschaden. Die Kriminalpolizei Coburg ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.

Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich die Täter über einen Nebeneingang Zutritt zum Gebäude. Im Inneren brachen sie mehrere Türen auf und durchwühlten Büroräume. Hier öffneten sie auch den Tresor gewaltsam und entwendeten daraus Bargeld. Der entstandene Sachschaden sowie der Entwendungsschaden liegen jeweils im niedrigen fünfstelligen Bereich.

Die Kriminalpolizei Coburg hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen. Wer in der Nacht von Freitag auf Samstag verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Gebrannten Brücke bemerkt hat, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 09561/645-0 zu melden.