0709 – Polizei ermittelt nach Diebstahl

Oberhausen – Am Freitag (08.05.2026) entwendeten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter ein E‑Bike vor einer Wohnung in der Zirbelstraße.

Gegen 00.00 Uhr verständigte der Eigentümer die Polizei. Der Beuteschaden liegt im niedrigen vierstelligen Bereich.

Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahl gegen bislang unbekannte Täter.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg West unter der Telefonnummer 0821/323‑2510 entgegen.

0710 – Polizei ermittelt nach Fahrt unter Alkoholeinfluss

Lechhausen – Am Samstag (09.05.2026) fuhr ein 43-jähriger Autofahrer unter Alkoholeinfluss in der Derchinger Straße.

Gegen 02.30 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife den Mann. Bei der Kontrolle stellten die Beamten die Alkoholisierung des Mannes fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp über einem Promille. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt und veranlassten eine Blutentnahme. Den Führerschein des Mannes stellten die Beamten sicher.

Die Polizei ermittelt nun wegen Trunkenheit im Verkehr gegen den 43-jährigen Mann.

Der Mann besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.

0711 – Polizei ermittelt nach Diebstahl eines E-Scooters

Lechhausen – Am Freitag (08.05.2026) entwendeten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter einen E-Scooter am Bahnhof in der Ladehofstraße.

Der Beuteschaden liegt im mittleren dreistelligen Bereich. Der Sachschaden wird auf rund 40 Euro geschätzt.

Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahl gegen bislang unbekannte Täter.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Mitte unter der Telefonnummer 0821/323‑2110 entgegen.

0712 – Polizei ermittelt nach Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Innenstadt – Am Sonntag (10.05.2026) verursachte ein 29-jähriger Autofahrer alkoholisiert einen Verkehrsunfall in der Ebnerstraße.

Gegen 00.15 Uhr missachtete der 29-jährige Mann ein Stoppschild und kollidierte mit dem Auto eines 34-jährigen Mannes. Der 29-Jährige versuchte zu flüchten und touchierte hierbei zwei weitere geparkte Autos. Auf Höhe der Branderstraße hielt der 29-Jährige schließlich an. Die Beamten stellten bei der Unfallaufnahme eine Alkoholisierung bei dem 29-Jährigen fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,7 Promille. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt und stellten den Fahrzeugschlüssel sicher. Der Sachschaden wird auf einen hohen vierstelligen Bereich geschätzt.

Die Polizei ermittelt nun u. a. wegen Gefährdung des Straßenverkehrs – infolge Alkohols und unerlaubten Entfernens vom Unfallort gegen den 29-jährigen Mann.

Der Mann besitzt die rumänische Staatsangehörigkeit. Der 34-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.

0713 – Polizei ermittelt nach Fahrt unter Drogeneinfluss

Innenstadt – Am Samstag (09.05.2026) war ein 52-jähriger Mann unter Drogeneinfluss mit einem E-Scooter in der Stadtbachstraße unterwegs.

Gegen 08.00 Uhr kontrollierte eine Streife den Mann. Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Beamten drogentypisches Verhalten bei dem 52-Jährigen fest. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt und veranlassten eine Blutentnahme.

Die Polizei ermittelt nun wegen eines Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz gegen den 52-jährigen Mann.

Der Mann besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.