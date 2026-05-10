0708 – Kriminalpolizei ermittelt nach Brand

Dillingen – Am Freitag (08.05.2026) kam es zu einem Brand in der Wohnung eines Mehrfamilienhauses am Galgenberg. Hierbei wurden mehrere Personen verletzt.

Gegen 22.00 Uhr verständigten Anwohner den Notruf. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte stand eine Wohnung in Brand. Die Feuerwehr löschte den Brand. Nach derzeitigen Erkenntnissen erlitten 9 Personen leichte Verletzungen, zwei Personen wurden schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden liegt nach derzeitigem Stand der Ermittlung im niedrigen siebenstelligen Bereich.

Die Kriminalpolizei Dillingen hat noch in der Nacht vor Ort die Ermittlungen zur Brandursache übernommen.