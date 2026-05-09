EISENBERG. Am Samstagnachmittag ereignete sich gegen 14.10 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang. Ein 60-jähriger Motorradfahrer fuhr auf der Staatsstraße 2008 von Hopferau in Richtung Eisenberg hinter einem VW. Als der 35-jährige Fahrer des VW auf Höhe des Weilers Osterreuten nach links in eine Hofeinfahrt einbog, überholte zeitgleich der Motorradfahrer. Es kam zu einer seitlichen Berührung zwischen den beiden Fahrzeugen. Der Motorradfahrer stürzte deshalb und zog sich dabei tödliche Verletzungen zu. Er verstarb noch an der Unfallstelle. Der Pkw-Lenker und seine Mitfahrer blieben unverletzt. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von etwa 8000 Euro. Zur eindeutigen Klärung des Unfallherganges wurde ein Sachverständiger hinzugezogen. Die Staatsstraße war für die Dauer der Unfallaufnahme für ca. 3 Stunden komplett gesperrt. Die weiteren Ermittlungen übernimmt die Polizeiinspektion Füssen. (PI Füssen)

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