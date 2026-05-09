KAUFBEUREN. Am Samstagmittag, den 09.05.2026, kam es gegen 13 Uhr zu einem Brand eines Zweifamilienhauses in der Kemptener Straße. Der Brand brach ersten Ermittlungen zufolge in der angrenzenden Garage aus und griff danach auf das Haus über. Das Feuer wurde durch die alarmierten Feuerwehren Kaufbeuren, Neugablonz, Hirschzell, Oberbeuren und Apfeltrang unter Kontrolle gebracht und abgelöscht, womit ein noch größerer Schaden am Haus verhindert werden konnte. Ein Hausbewohner verletzte sich bei seinem eigenständigen Löschversuch so schwer, dass er mit Verbrennungen und einer Rauchgasintoxikation ins Krankenhaus Kaufbeuren eingeliefert werden musste. Die Brandursache blieb zunächst unklar und ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Der Sachschaden am Haus beläuft sich nach einer ersten Schätzung auf ca. 400.000 Euro. Am Einsatz waren insgesamt ca. 100 Kräfte beteiligt, neben den Feuerwehren auch das THW und der Rettungsdienst. Die ersten polizeilichen Ermittlungen vor Ort wurden von der Polizeiinspektion Kaufbeuren und dem Kriminaldauerdienst Memmingen geführt. Die weitere Bearbeitung erfolgt durch die Kriminalpolizeistation Kaufbeuren. (KPI Memmingen / KDD)

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