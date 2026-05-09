FEUCHTWANGEN. (449) Seit Freitagabend (08.05.2026) wird die 69-jährige Evelyn L. in Dombühl (Lkr. Ansbach) vermisst. Die Polizei sucht die Vermisste und bittet die Bevölkerung um Mithilfe.



Evelyn L. ist zu Besuch bei einer Verwandten im Zeisigweg in Dombühl. Vermutlich zwischen Freitagabend (08.05.2026) 23:00 Uhr und Samstagmorgen (09.05.2026) 07:00 Uhr verließ sie das Anwesen und kehrte seitdem nicht zurück. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich die Vermisste in einem orientierungslosen Zustand befindet.

Die 69-Jährige ist etwa 160 bis 165 cm groß, von schlanker Statur und wiegt circa 54 kg. Zum Zeitpunkt ihres Verschwindens trug sie eine dunkel-olivgrüne Jacke, blaue Jeans sowie dunkelblaue Halbschuhe.

Derzeit führt die Polizeiinspektion Feuchtwangen umfangreiche Suchmaßnahmen durch, die von der örtlichen Feuerwehr, einer Rettungshundestaffel sowie einem Polizeihubschrauber unterstützt werden.

Hinweise zum Aufenthaltsort von Evelyn L. nimmt die Polizeiinspektion Feuchtwangen unter der Telefonnummer 09852 6715-0, jede andere Polizeidienststelle oder der Polizeinotruf 110 entgegen.

Erstellt durch: Oliver Trebing