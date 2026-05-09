Bei strahlendem Sonnenschein und blauem Himmel besuchten am Samstag, 9. Mai 2026, ca. 17.000 Besucherinnen und Besucher den Tag der offenen Tür des Bayerischen Landeskriminalamtes.

Anlässlich des 80-jährigen Bestehens des Bayerischen Landeskriminalamtes und nach zehnjähriger Pause öffnete das Amt wieder seine Pforten in der Maillingerstrasse und gab interessierten Bürgerinnen und Bürgern die Gelegenheit, einen Blick hinter die Kulissen der kriminalpolizeilichen Arbeit zu werfen.

Es wurden zahlreiche Attraktionen, Aktionen und Vorführungen für Groß und Klein angeboten. An vielen Ständen informierten sich die Besucherinnen und Besucher zu kriminalpolizeilichen Themen und nutzten die Gelegenheit, einen Rundgang durch das Kriminaltechnische Institut oder eine Führung durch die Raumschießanlage zu machen.

Ein beliebtes Fotomotiv für Groß und Klein stellten die uniformierten Polizeifahrzeuge, das Polizeimotorrad der Nachwuchswerbung und die vielen Ausstellungsobjekte des Kriminaltechnischen Instituts dar.

Als besonderer Publikumsmagnet stellte das mobile Holodeck (Möglichkeit der virtuellen Tatortbegehung) und die vielfältigen Angebote für die kleinen Besucher, wie die Kinder-Uni, dar.

„Die Anzahl der Gäste und das unglaubliche Interesse der Besucher übertraf alle Erwartungen“ sagte Polizeipräsident Norbert Radmacher, der darüber hinaus die Einsatzbereitschaft der engagierten Kolleginnen und Kollegen heraushob und insbesondere den Unterstützern des Tags der offenen Tür seinen herzlichen Dank aussprach.

Ab dem frühen Nachmittag sorgte die Band „VoiGams“ mit Unterhaltungsmusik im Biergarten für einen gemütlichen Ausklang des Veranstaltungstages.