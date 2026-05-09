ERLANGEN. (448) Seit Samstag (09.05.2026) wird die 17-jährige Luiciana Estefania K. aus Erlangen vermisst. Die Polizei bittet um Hinweise zum Aufenthaltsort der Vermissten.



Luiciana Estefania K. verließ am Samstagmorgen das elterliche Anwesen in Erlangen. Seitdem ist sie nicht zurückgekehrt und es besteht keinerlei Kontakt zu ihr.

Die Vermisste ist etwa 152 cm groß und von schlanker Statur. Zum Zeitpunkt ihres Verschwindens trug sie ein dunkelgrünes Kopftuch, einen schwarzen Kapuzenpullover, schwarze Leggins sowie schwarz-goldene Turnschuhe.

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach Luiciana Estefania K. Hinweise zum Aufenthaltsort der 17-Jährigen nimmt die Polizeiinspektion Erlangen-Stadt unter der Telefonnummer 09131 760-120 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.



Erstellt durch: Oliver Trebing