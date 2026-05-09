TRUNKELSBERG. Am 09.05.2026, gegen 01:40 Uhr, gingen mehrere Mitteilungen aufmerksamer Anwohner in Trunkelsberg über einen Brand in der Alpenstraße ein. Dort war ein Reiheneckhaus in Vollbrand geraten. Das Feuer griff sofort auf den Balkon sowie die Terrassenüberdachung des angrenzenden Reihenmittelhauses über. Anschließend konnte das Feuer jedoch durch die eingesetzten Feuerwehrkräfte der Feuerwehren Trunkelsberg, Memmingen, Holzgünz, Benningen sowie Memmingerberg unter Kontrolle gebracht und abgelöscht werden. Der entstandene Schaden wird bislang auf ca. 400.000,- Euro geschätzt. Im Rahmen der Löscharbeiten wurde jedoch durch die Rettungskräfte eine weibliche, tote Bewohnerin eines Hauses aufgefunden. Zudem wurden zwei weitere Bewohner beziehungsweise Anwohner durch den Brand leicht verletzt und mussten ärztlich behandelt werden. Die ersten polizeilichen Ermittlungen vor Ort wurden von der Polizeiinspektion Memmingen und dem Kriminaldauerdienst Memmingen geführt. Die weitere Bearbeitung, insbesondere zur Ermittlung der Brandursache, erfolgt durch die Kriminalpolizei Memmingen.

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