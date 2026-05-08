GEISENHAUSEN, LKRS. LANDSHUT. Polizei appelliert an Bevölkerung zu verantwortungsbewusstem Verhalten an der Unfallstelle

Am vergangenen Montagabend kam es in Geisenhausen an einem unbeschrankten Bahnübergang zu einem tragischen Unfall, bei dem ein 17-Jähriger tödlich verletz wurde. Die polizeilichen Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern noch an.

Seit dem tragischen Ereignis wird vermehrt festgestellt, dass sich Jugendliche, Freunde des Verstorbenen und Schaulustige an der Unfallstelle im Bereich der Gleise aufhalten. Teilweise betreten Personen sogar das Gleisbett. Anwohner meldeten der Polizei mehrfach, dass sie Angst haben, es könne erneut zu einem schweren Zwischenfall kommen.

Die Polizei weist eindringlich darauf hin, dass der Aufenthalt im Gleisbereich lebensgefährlich und zudem verboten ist. Züge nähern sich oft nahezu lautlos und aufgrund des langen Bremswegs ist ein rechtzeitiges Anhalten unmöglich.

Die Polizei zeigt Verständnis für die emotionale Belastung vieler Bürger nach diesem tragischen Unglück. Dennoch möchte die Polizei mit Nachdruck an alle Bürgerinnen und Bürger appellieren: Bitte Betreten Sie nicht die Gleise und halten Sie sich nicht im unmittelbaren Bahnbereich auf. Sie bringen sich und andere in akute Lebensgefahr.

Die Polizei wird den Bereich weiterhin verstärkt überwachen und konsequent einschreiten, um weitere Unfälle zu verhindern.

Medienkontakt: Polizeiinspektion Vilsbiburg, PHK+ Zenger, 08741-9627-0