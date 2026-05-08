WEISENDORF. (446) Am Freitagnachmittag (08.05.2026) ereignete sich bei Weisendorf (Lkrs. Erlangen-Höchstadt) ein schwerer Verkehrsunfall zwischen einem Motorrad und einem Omnibus. Der 21-jährige Fahrer des Kraftrads erlag noch vor Ort seinen schweren Verletzungen.



Der Motorradfahrer war gegen 14:00 Uhr auf der Staatsstraße 2259 von Weisendorf kommend in Richtung Großenseebach unterwegs. Auf Höhe des Ortsteils Reinersdorf überholte der 21-jährige Mann einen vorausfahrenden Pkw und stieß kurz darauf mit seinem Kraftrad mit einem entgegenkommenden Omnibus zusammen. Der Fahrer erlitt bei dem Aufprall so schwere Verletzungen, dass er noch an der Unfallstelle verstarb.

In dem Omnibus befanden sich zur Unfallzeit drei Fahrgäste sowie ein Fahrer, die allesamt körperlich unverletzt blieben. An die Einsatzstelle kamen mehrere Kräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst. Zudem landete ein Rettungshubschrauber.

Die Polizeiinspektion Herzogenaurach hat vor Ort die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Die Beamten werden hierbei von einem Sachverständigen unterstützt. Die Staatsstraße ist für die Dauer der Unfallaufnahmemaßnahmen voll gesperrt.



Erstellt durch: Oliver Trebing