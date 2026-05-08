LKR. DEGGENDORF, A3. Am Donnerstag (07.05.2026) unterzogen Schleierfahnder der Verkehrspolizeiinspektion Deggendorf einen Toyota mit britischer Zulassung einer Kontrolle. Dabei wurde festgestellt, dass das Fahrzeug als gestohlen gemeldet war. Die weiteren Ermittlungen werden durch das Fachkommissariat der Kriminalpolizeistation Deggendorf geführt.

Gegen 17:50 Uhr wurde der Toyota am Rastplatz Griesweiher kontrolliert. Im Rahmen der Überprüfung stellte sich heraus, dass es sich bei dem vorgezeigten Fahrzeugschein um eine Totalfälschung handelte. Auch die Fahrzeugidentifikationsnummer erwies sich als Totalfälschung.

Weitere Ermittlungen ergaben, dass das Fahrzeug in Großbritannien als gestohlen gemeldet war. Der Zeitwert des Pkw liegt im mittleren fünfstelligen Eurobereich.

Das Fahrzeug wurde sichergestellt und der 63-jährige Fahrer mit zyprischer Staatsangehörigkeit nach Abschluss der kriminalpolizeilichen Maßnahmen entlassen.

Die weiteren Ermittlungen, unter anderem wegen des Verdachts der Hehlerei und der Urkundenfälschung, werden durch das Fachkommissariat der Kriminalpolizeistation Deggendorf geführt.

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, PKin Gibis, Tel.: 09421/ 868-1015

Veröffentlicht: 08.05.2026, 14:08 Uhr