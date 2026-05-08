FURTH, LKR. LANDSHUT. Am Donnerstag (07.05.2026) gegen 11:40 Uhr erhielt eine 69-Jährige einen Anruf eines Mannes, der die Herausgabe von Geld forderte, da ihre Tochter eine schwangere Frau totgefahren haben soll. Der Betrugsversuch wurde erkannt. Eine Tatverdächtige konnte auf frischer Tat festgenommen werden.

Der Anrufer gab vor, dass die Tochter der 69-Jährigen einen schweren Verkehrsunfall verursacht und dabei eine schwangere Frau totgefahren haben soll. Nun müsse sie zur Abwendung einer Haftstrafe einen sechsstelligen Geldbetrag bezahlen. Durch die 69-Jährige wurde der Betrugsversuch sofort erkannt und durch ihren Lebensgefährten im Hintergrund umgehend die Polizei verständigt. Zum Schein hielt die Angerufene das Telefonat aufrecht.

Einsatzkräfte konnten in unmittelbarer Tatortnähe eine verdächtige weibliche Person feststellen. Im Rahmen weiterer Ermittlungen stellte sich heraus, dass es sich bei der 22-jährigen Polin um die Abholerin handelt. Sie konnte auf frischer Tat festgenommen werden. Nach Erlass eines Untersuchungshaftbefehls wurde die 22-Jährige wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Die weiteren Ermittlungen werden durch die Kriminalpolizeiinspektion Niederbayern übernommen.

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, PKin Gibis, Tel.: 09421/ 868-1015

Veröffentlicht: 08.05.2026, 13:50 Uhr