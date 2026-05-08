Mobile Wache unterwegs

Die aktuellen Termine sind für Sie unter folgendem Link aufgeführt:

Die Bayerische Polizei - Termine der Mobilen Wache des PP SWN

Tag der offenen Tür bei der Polizei Augsburg West – Samstag (09.05.2026)

Augsburg – Am Samstag (09.05.2026) öffnet die Polizeiinspektion Augsburg West im Rahmen des Westparkfestes ihre Türen für Besucherinnen und Besucher.

Nach der feierlichen Einweihung Ende Januar 2026 können interessierte Besucherinnen und Besucher nun einen Blick hinter die Kulissen der Polizei Augsburg West werfen. Vor Ort freuen sich zahlreiche Kolleginnen und Kollegen der Polizei Augsburg West sowie aus verschiedenen Bereichen der Polizei auf Ihren Besuch.

In der Zeit von 10.00 Uhr bis 17.00 Uhr sind unter anderem der Hubschraubersimulator, unsere Kinderpolizeiwache sowie die Reiterstaffel vor Ort. Bei einem Kaffee an unserem Coffee with a Cop – Stand können Besucherinnen und Besucher mit unseren Kolleginnen und Kollegen ins Gespräch kommen und sich zu verschiedensten Themen informieren. Auch unsere Mobile Wache, die Verkehrspolizei sowie die Einstellungsberater samt Sportchallenge sind mit dabei. „Polizei zum Anfassen“ gibt es auch bei der Ausrüstung unserer Einsatzhundertschaft.

Neben Führungen durch das Gebäude der Polizei Augsburg West, finden u.a. folgende Vorführungen statt:

12.00 Uhr: Vorführung der Brandermittler zusammen mit der Berufsfeuerwehr Augsburg (derzeit noch in Abklärung)

14.00 Uhr: Vorführung der Diensthundestaffel

16.00 Uhr: Vorführung der Brandermittler zusammen mit der Berufsfeuerwehr Augsburg (derzeit noch in Abklärung)

Besucherinnen und Besucher erwartet ein vielfältiges Angebot rund ums Thema Polizei.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Weitere Informationen sowie eine Übersicht der Stationen finden Sie unter folgendem Link sowie dem QR-Code:

https://www.polizei.bayern.de/wir-ueber-uns/veranstaltungen/101228/index.html#:~:text=Am%2009.,T%C3%BCren%20f%C3%BCr%20Besucherinnen%20und%20Besucher.

Medienvertreterinnen und Medienvertreter sind recht herzlich eingeladen den Tag der offenen Tür zu begleiten. Um eine vorherige Anmeldung bei der Pressestelle des PP Schwaben Nord wird gebeten.

Aktionstag der Verkehrspolizeiinspektion Augsburg

Am 25.05.2026 beginnen in Bayern die Pfingstferien und somit starten die ersten Reisewellen in den Sommerurlaub. Bei der Beladung von Wohnmobil, Wohnwagen & Co. kann es schnell zur Überladung kommen.

Die Verkehrspolizeiinspektion Augsburg bietet am Samstag (09.05.2026) in der Zeit von 09.00 Uhr bis 12.00 Uhr einen Aktionstag zum Thema „Verwiegung von Fahrzeugen des Urlaubs- und Reiseverkehrs“ an. Hier haben Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit auf dem Gelände der Autobahnstation Gersthofen ihre Fahrzeuge und Gespanne durch Polizeibeamte wiegen zu lassen, erhalten eine direkte Rückmeldung und können die Beladung ihrer Fahrzeuge vor Reiseantritt in zulässiger Weise anpassen.

Der Aktionstag dient dazu, Bürgerinnen und Bürger zum Thema Ladungssicherung und Fahrzeuggewichte zu informieren und zu sensibilisieren. Die Verkehrspolizeiinspektion Augsburg möchte Urlauberinnen und Urlaubern einen sicheren Start in den Urlaub ermöglichen sowie durch aktive Aufklärung zu mehr Sicherheit im Straßenverkehr beitragen.

Samstag (09.05.2026), von 09.00 Uhr bis 12.00 Uhr

Autobahnstation Gersthofen, Karl-Benz-Str. 3, 86368 Gersthofen