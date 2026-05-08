Mobile Wache unterwegs
Die aktuellen Termine sind für Sie unter folgendem Link aufgeführt:
Die Bayerische Polizei - Termine der Mobilen Wache des PP SWN
Tag der offenen Tür bei der Polizei Augsburg West – Samstag (09.05.2026)
Augsburg – Am Samstag (09.05.2026) öffnet die Polizeiinspektion Augsburg West im Rahmen des Westparkfestes ihre Türen für Besucherinnen und Besucher.
Nach der feierlichen Einweihung Ende Januar 2026 können interessierte Besucherinnen und Besucher nun einen Blick hinter die Kulissen der Polizei Augsburg West werfen. Vor Ort freuen sich zahlreiche Kolleginnen und Kollegen der Polizei Augsburg West sowie aus verschiedenen Bereichen der Polizei auf Ihren Besuch.
In der Zeit von 10.00 Uhr bis 17.00 Uhr sind unter anderem der Hubschraubersimulator, unsere Kinderpolizeiwache sowie die Reiterstaffel vor Ort. Bei einem Kaffee an unserem Coffee with a Cop – Stand können Besucherinnen und Besucher mit unseren Kolleginnen und Kollegen ins Gespräch kommen und sich zu verschiedensten Themen informieren. Auch unsere Mobile Wache, die Verkehrspolizei sowie die Einstellungsberater samt Sportchallenge sind mit dabei. „Polizei zum Anfassen“ gibt es auch bei der Ausrüstung unserer Einsatzhundertschaft.
Neben Führungen durch das Gebäude der Polizei Augsburg West, finden u.a. folgende Vorführungen statt:
12.00 Uhr: Vorführung der Brandermittler zusammen mit der Berufsfeuerwehr Augsburg (derzeit noch in Abklärung)
14.00 Uhr: Vorführung der Diensthundestaffel
16.00 Uhr: Vorführung der Brandermittler zusammen mit der Berufsfeuerwehr Augsburg (derzeit noch in Abklärung)
Besucherinnen und Besucher erwartet ein vielfältiges Angebot rund ums Thema Polizei.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
Weitere Informationen sowie eine Übersicht der Stationen finden Sie unter folgendem Link sowie dem QR-Code:
https://www.polizei.bayern.de/wir-ueber-uns/veranstaltungen/101228/index.html#:~:text=Am%2009.,T%C3%BCren%20f%C3%BCr%20Besucherinnen%20und%20Besucher.
Medienvertreterinnen und Medienvertreter sind recht herzlich eingeladen den Tag der offenen Tür zu begleiten. Um eine vorherige Anmeldung bei der Pressestelle des PP Schwaben Nord wird gebeten.
Aktionstag der Verkehrspolizeiinspektion Augsburg
Am 25.05.2026 beginnen in Bayern die Pfingstferien und somit starten die ersten Reisewellen in den Sommerurlaub. Bei der Beladung von Wohnmobil, Wohnwagen & Co. kann es schnell zur Überladung kommen.
Die Verkehrspolizeiinspektion Augsburg bietet am Samstag (09.05.2026) in der Zeit von 09.00 Uhr bis 12.00 Uhr einen Aktionstag zum Thema „Verwiegung von Fahrzeugen des Urlaubs- und Reiseverkehrs“ an. Hier haben Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit auf dem Gelände der Autobahnstation Gersthofen ihre Fahrzeuge und Gespanne durch Polizeibeamte wiegen zu lassen, erhalten eine direkte Rückmeldung und können die Beladung ihrer Fahrzeuge vor Reiseantritt in zulässiger Weise anpassen.
Der Aktionstag dient dazu, Bürgerinnen und Bürger zum Thema Ladungssicherung und Fahrzeuggewichte zu informieren und zu sensibilisieren. Die Verkehrspolizeiinspektion Augsburg möchte Urlauberinnen und Urlaubern einen sicheren Start in den Urlaub ermöglichen sowie durch aktive Aufklärung zu mehr Sicherheit im Straßenverkehr beitragen.
Samstag (09.05.2026), von 09.00 Uhr bis 12.00 Uhr
Autobahnstation Gersthofen, Karl-Benz-Str. 3, 86368 Gersthofen
0701 – Polizei ermittelt nach versuchter gefährlicher Körperverletzung
Hochzoll – Am Donnerstag (07.05.2026), gegen 12.30 Uhr geriet ein 62-Jähriger mit einem 89-Jährigen in der Edelsbergstraße in Streit.
Im Laufe des Streits warf der 89‑Jährige einen Staubsauger über einen Zaun in Richtung des 62‑Jährigen. Der 62‑Jährige konnte dem Gegenstand ausweichen. Es wurde niemand verletzt.
Die Polizei ermittelt nun wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung gegen den 89‑Jährigen.
Der 89-Jährige sowie der 62-Jährige besitzen die deutsche Staatsangehörigkeit.
0702 – Polizei ermittelt nach versuchtem Diebstahl in Restaurant
---------- in Absprache mit der Staatsanwaltschaft Augsburg ----------
Hochzoll – Am Donnerstag (07.05.2026) gegen 13.00 Uhr versuchte ein 33-Jähriger in der Friedberger Straße in einer Gaststätte Wertgegenstände aus Taschen der Restaurantangestellten zu entwenden.
Ein 33‑jähriger Mann befand sich in einem Lagerraum und suchte offenbar in privaten Taschen der Mitarbeiter nach Wertgegenständen und Bargeld. Hierbei wurde er von einem Angestellten gestört, weshalb es beim Versuch blieb.
Nachdem der 33-Jährige keinen festen Wohnsitz in Deutschland vorweisen konnte, nahmen Beamte den Mann fest. Der 33-Jährige wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Augsburg einem Ermittlungsrichter beim AG Augsburg vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl wegen Diebstahls und setzte diesen in Vollzug. Der 33-Jährige befindet sich nun in einer Justizvollzugsanstalt.
Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls gegen den 33‑Jährigen.
Der 33‑jährige Tatverdächtige besitzt die rumänische Staatsangehörigkeit.
0703 – Polizei ermittelt nach Fahrraddiebstahl
Kriegshaber – Im Zeitraum von Mittwoch (06.05.2026), 20.30 Uhr bis Donnerstag (07.05.2026), 07.15 Uhr entwendeten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter ein Pedelec aus einer Tiefgarage in der Familie-Einstein-Straße.
Der Beuteschaden liegt im niedrigen vierstelligen Bereich.
Die Polizei ermittelt nun wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls.
Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg West unter der Telefonnummer 0821/323-2510 entgegen.
0704 – Kriminalpolizei ermittelt nach Wohnungseinbruch
Augsburg– Im Zeitraum von Freitag (29.04.2026), 14.00 Uhr Uhr bis Donnerstag (07.05.2026), 19.00 Uhr verschafften sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einer Wohnung in der Dr.-Otto-Meyer-Straße.
Aus der Wohnung entwendeten die Täter Wertgegenstände sowie Bargeld. Der Beuteschaden beläuft sich auf einen niedrigen vierstelligen Betrag.
Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls.
Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3821 entgegen.
0705 – Polizei ermittelt nach Unfall mit alkoholisiertem Fahrer
Innenstadt – Donnerstag (07.05.2026), gegen 22.45 Uhr touchierte ein betrunkener Pkw-Lenker in der Wiesenstraße ein geparktes Fahrzeug.
An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 4000 Euro.
Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Beamten bei dem 38‑Jährigen Fahrer eine Alkoholisierung fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert knapp zwei Promille.
Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt, stellten den Führerschein sicher und veranlassten eine Blutentnahme.
Die Polizei ermittelt nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs infolge Alkohols gegen den 38‑jährigen Mann.
Der 38‑jährige Mann besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.
0706 – Kriminalpolizei ermittelt nach Einbruch
Bobingen – Im Zeitraum von Mittwoch (06.05.2026), 19.30 Uhr bis Donnerstag (07.05.2026), 07.45 Uhr verschafften sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter Zutritt in ein Geschäft in der Bahnhofstraße.
Der oder die unbekannten Täter drangen über den Keller in das Optikergeschäft und entwendeten in der Folge aus der Auslage Brillen in einer mittleren dreistelligen Anzahl.
Der Beuteschaden beläuft sich auf einen niedrigen sechsstelligen Betrag.
Der Sachschaden beläuft sich auf rund 200 Euro.
Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls
Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3821 entgegen.
0707 – Autobahnpolizei ermittelt nach Verkehrsunfall auf der A8
Friedberg – Am Donnerstag (07.05.2026), gegen 15.00 Uhr kam es auf der Autobahn A8 in Fahrtrichtung München zu einem Auffahrunfall mit mehreren Autos. Es wurden vier Personen verletzt.
Mehrere Autofahrer mussten ihr Auto verkehrsbedingt abbremsen. Eine 26-jährige Autofahrerin konnte ihr Auto nicht mehr rechtzeitig zum Stehen bringen und fuhr auf das vor ihr bereits stehende Auto eines 25-Jährien auf.
In der Folge kollidierten noch vier weitere Autos mit den verunfallten Fahrzeugen.
Durch den Zusammenstoß wurden drei Fahrzeugführer im Alter von 50, 53 und 63 Jahren leicht verletzt. Es entstand ein Gesamtsachschaden von knapp 100.000 Euro. Zur Unfallaufnahme und Bergung mussten mehrere Fahrstreifen zeitweise gesperrt werden.
Die Autobahnpolizei ermittelt nun wegen fahrlässiger Körperverletzung bei einem Verkehrsunfall gegen mehrere beteiligten Fahrzeugführer.
Unter den Beteiligten sind Personen mit ungarischer, türkischer und deutscher Staatsangehörigkeit.
Sie wollen zur Sicherheitswacht?
Hier können sie sich bewerben: