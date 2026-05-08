REGENSBURG. Ein maskierter, bislang noch unbekannter Täter bedrohte am Freitag, 8. Mai 2026, den Nachtportier eines Hotels in Regensburg mit einem Pfefferspray und forderte Bargeld. Letztendlich flüchtete der Unbekannte ohne Beute. Die Kriminalpolizei Regensburg ermittelt und sucht Zeugen.

Gegen 3:45 Uhr betrat ein bislang unbekannter Täter das Foyer eines Hotels in der Ziegetsdorfer Straße in Regensburg. Der Mann war mit einer Mütze sowie einem Tuch über dem Gesicht maskiert. Im Bereich der Rezeption bedrohte der Täter den 53-jährigen Nachtportier mit einem Pfefferspray und forderte die Herausgabe von Bargeld. Nachdem der Angestellte erklärte, kein Bargeld zu besitzen, flüchtete der Täter ohne Beute zu Fuß in Richtung der Bahnunterführung.

Der Geschädigte blieb bei dem Vorfall unverletzt und verständigte unmittelbar nach der Tat über den Notruf die Polizei. Eine sofort eingeleitete Fahndung im Tatortbereich unter Beteiligung mehrerer Streifenbesatzungen verlief bislang ohne Erfolg.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

männlich

maskiert mit Mütze und weißem Tuch vor dem Gesicht

dunkle Bekleidung

sprach deutsch mit ausländischem Akzent

Die Kriminalpolizei Regensburg hat die weiteren Ermittlungen übernommen und bittet Personen, die im Bereich der Ziegetsdorfer Straße zur Tatzeit verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise auf den bislang unbekannten Täter geben können, sich unter der Telefonnummer 0941/506-2888 zu melden. Jede Beobachtung kann von Bedeutung sein!