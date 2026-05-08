ZIRNDORF. (443) Die Polizei führte am Donnerstag (07.05.2026) auf der B 8 umfangreiche Verkehrskontrollen und Geschwindigkeitsmessungen durch. Dabei stellten die Beamten eine Vielzahl an Verstößen fest.



In der Zeit von 16:00 Uhr bis 22:00 Uhr errichteten Beamte der Polizeiinspektionen Zirndorf, Fürth und Stein sowie der Verkehrspolizei Fürth eine Kontrollstelle auf der B 8 in Fahrtrichtung Neustadt an der Aisch, auf Höhe der Behelfsausfahrt zur ehemaligen Erddeponie. In diesem Bereich war die zulässige Höchstgeschwindigkeit auf 60 km/h reduziert.

Die Einsatzkräfte kontrollierten etwa 240 Verkehrsteilnehmer. Dabei fielen drei Personen auf, deren Fahrtauglichkeit mutmaßlich durch Alkohol oder Cannabis beeinträchtigt war. Die Polizei leitete entsprechende Ermittlungsverfahren ein. Zudem war ein Fahrer nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis und muss sich nun strafrechtlich verantworten. Im Bereich des Schwerlastverkehrs ahndeten die Beamten zudem drei Verstöße wegen Lenkzeitüberschreitungen.

Parallel hierzu führte die Verkehrspolizeiinspektion Fürth Geschwindigkeitsmessungen durch. Insgesamt passierten rund 6.000 Fahrzeuge die Messstelle. Etwa 170 Verkehrsteilnehmer überschritten die zulässige Höchstgeschwindigkeit, 17 Personen müssen mit einem Fahrverbot rechnen. Der höchste gemessene Wert lag bei 124 km/h. Den Fahrer erwarten nun ein Bußgeld von 600 Euro, zwei Monate Fahrverbot sowie zwei Punkte im Fahreignungsregister.



Erstellt durch: Alexander Greil