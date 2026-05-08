BAD AIBLIND, LKR. ROSENHEIM. In der Nacht auf Freitag, den 8. Mai 2026, brachen Unbekannte in mehrere Objekte im Gewerbeparkt Marktfeld ein. Dort entwendeten die Täter nach derzeitigem Kenntnisstand ausschließlich Bargeld. Die Kriminalpolizei Rosenheim hat die Ermittlungen übernommen und bittet dabei auch um Hinweise aus der Bevölkerung.

Nach aktuellen Erkenntnissen öffneten ein oder mehrere Einbrecher in den frühen Morgenstunden des Freitags (8. Mai 2026), zwischen ca. 0.00 und 3.00 Uhr, in neun Firmengebäuden gewaltsam Fenster und gelangten so in die Objekte. Im Inneren durchsuchten sie die Räumlichkeiten und entwendeten nach derzeitigem Kenntnisstand ausschließlich Bargeld. Der dabei entstandene Sachschaden wird insgesamt auf einen mittleren fünfstelligen Eurobereich geschätzt.

Die ersten Ermittlungen und Maßnahmen vor Ort wurden durch Beamte der Polizeiinspektion Bad Aibling getätigt. Die weitere Sachbearbeitung wird, unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Traunstein, Zweigstelle Rosenheim, vom zuständigen Fachkommissariat 2 der Kriminalpolizei Rosenheim fortgeführt.

Dabei bitten die Ermittler auch um Hinweise aus der Bevölkerung:

Wer hat im Zusammenhang mit dem Einbruch am frühen Morgen des Freitags (8. Mai 2026), zwischen ca. 0.00 und 3.00 Uhr, im Gewerbepark Markfeld in Bad Aibling verdächtige Wahrnehmungen gemacht – insbesondere hinsichtlich abgestellter Fahrzeuge oder Personen?



Wem sind bereits in der Zeit vor dem Einbruch im Umfeld des Tatorts verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen?

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 08031/200-0 bei der Kriminalpolizeiinspektion Rosenheim oder bei jeder anderen Dienststelle zu melden.