686. Festnahme eines Tatverdächtigen wegen eines versuchten Tötungsdeliktes – Laim

-siehe Medieninformation 650 vom 03.05.2026

Wie bereits berichtet wurde am Freitagabend, 01.05.2026, gegen 19:40 Uhr, der Polizeinotruf 110 darüber informiert, dass eine schwer verletzte Person in ein Krankenhaus eingeliefert wurde. Die Verletzungen deuteten auf ein Gewaltdelikt hin. Vor Ort konnte der Patient, ein 27-Jähriger mit togoischer Staatsangehörigkeit und Wohnsitz in München angetroffen werden, der im Krankenhaus einer Notoperation unterzogen wurde. Ein Wohnanwesen in Laim kristallisierte sich im weiteren Verlauf schließlich als Tatort heraus, an dem der 27-Jährige die schweren Verletzungen erlitt.

Vor Ort übernahm die Mordkommission München die weiteren Ermittlungen.

Im Rahmen der intensiven und akribischen Ermittlungen erhärtete sich der Tatverdacht gegen einen 20-Jährigen mit österreichischer Staatsangehörigkeit, der in Österreich wohnhaft ist. Dieser konnte darauf am Donnerstag, 07.05.2026, in den Morgenstunden widerstandslos durch österreichische Einsatzkräfte vor seinem Wohnanwesen im Bundesland Tirol festgenommen werden.

Die Ermittlungen insbesondere über Tatmotiv und Tathintergrund dauern an.

Zeugenaufruf:

Wer hat am Freitagabend, 01.05.2026, zwischen 19.00 Uhr und 19:30 Uhr, im Bereich der Landsberger Str. 291 (Laim) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 11, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

687. Verkehrsunfallflucht; eine Person verletzt – Au

Am Donnerstag, 07.05.2026, gegen 17:40 Uhr, befuhr ein 40-jähriger Deutscher mit Wohnsitz im Landkreis Mühldorf a. Inn mit einem Fahrrad den Karl-Müller-Weg in Richtung Maximiliansbrücke. Nachdem er die Unterführung unterhalb der Ludwigsbrücke passiert hatte, trat ein unbekanntes Mädchen auf seinen Fahrtweg.

Nur durch ein Ausweichmanöver des 40-Jährigen konnte ein Zusammenstoß mit dem Mädchen verhindert werden. Deshalb kam er zu Sturz und wurde hierbei verletzt. Das Kind und eine männliche Begleitperson blieben bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes vor Ort und entfernten sich anschließend ohne Angabe ihrer Personalien von der Unfallstelle.

Der 40-Jährige musste vom Rettungsdienst zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.

Die weiteren Ermittlungen hat die Münchner Verkehrspolizei übernommen.

Zeugenaufruf:

Personen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang machen können, insbesondere zur Identität der Begleitperson und des Kindes, werden gebeten, sich mit dem Unfallkommando, Tegernseer Landstraße 210, 81549 München, Tel.: 089 6216-3322, in Verbindung zu setzen.

688. Festnahme eines Tatverdächtigen nach sexueller Belästigung – Laim

Am Donnerstag, 07.05.2026, gegen 19:30 Uhr, befuhr eine 28-jährige Serbin mit Wohnsitz in München mit einem E-Scooter die Fuß- und Radweg-Unterführung am S-Bahnhof Laim. In der Unterführung stieg sie vom E-Scooter, um an zwei vor ihr befindlichen Männern vorbeizuschieben. Dabei belästigte einer der Männer die 28-Jährige, indem er ihr ans Gesäß fasste.

Nachdem die 28-Jährige einen unbeteiligten Passanten aufforderte, deswegen die Polizei zu verständigen, flüchteten die beiden Personen.

Bei den direkt eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen im Nahbereich konnte der Tatverdächtige, ein 44-jähriger Ukrainer mit Wohnsitz in München, angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Er wurde wegen sexueller Belästigung angezeigt und nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.

Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall übernimmt das Kommissariat 15.

689. Organisierter Callcenterbetrug; sog. Schockanruf durch falschen Polizeibeamten – Untermenzing

Am Donnerstag, 07.05.2026, gegen 11:15 Uhr, rief ein bislang unbekannter männlicher Täter bei einer über 80-jährigen Deutschen mit Wohnsitz in München an und stellte sich als Polizeibeamter vor. Er gab an, dass bei einem Überfall in der Nachbarschaft zwei von drei Tätern festgenommen werden konnten. Diese hätten angeblich auch den Namen und die Anschrift der über 80-Jährigen auf einen Zettel notiert bei sich gehabt. Daher wurde die Seniorin aufgefordert, ihr Zuhause befindliches Bargeld, Schmuck und Wertgegenstände in einem Gefäß vor das Wohnanwesen zu stellen. So solle der dritte noch flüchtige Täter angelockt werden, um so seine Festnahme zu ermöglichen.

Daraufhin stellte die über 80-Jährige einen Kochtopf mit Geld und Wertgegenständen in Höhe von mehreren tausend Euro vor ihrem Haus ab. Dieser wurde anschließend von einem unbekannten Täter abgeholt.

Erst als die über 80-Jährige einige Zeit später den Betrug bemerkte, verständigte sie den Polizeinotruf 110.

Die weiteren Ermittlungen in dem Fall führt das Kommissariat 61.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Thaddäus-Eck-Straße, Thuillestraße und Im Wismat (Untermenzing) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Die Münchner Kriminalpolizei bittet die Anwohner, Aufzeichnungen eventuell installierter Überwachungskameras zum Tatzeitraum zu sichten. Auch wenn lediglich die Überwachung von Privatgelände rechtlich möglich ist, ist eine Aufnahme der unbekannten Täter denkbar.

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 61, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

690. Einbruch in Blumenladen – Schwanthalerhöhe

Am Mittwoch, 06.05.2026, gegen 18:45 Uhr, gelangten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter gewaltsam über ein Fenster eines Blumenladens in die Räumlichkeiten. Im Inneren entwendeten sie aus einer Kasse Bargeld im niedrigen vierstelligen Bereich.

Im Anschluss flüchteten sie mit der Beute in unbekannte Richtung.

Vor Ort führte die Münchner Kriminalpolizei umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durch.

Die weiteren Ermittlungen übernimmt das Kommissariat 52 der Münchner Kriminalpolizei.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Bergmannstraße, Kazmairstraße und Heimeranstraße (Schwanthalerhöhe) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 52, Tel. 089 2910‑0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

691. Verkehrshinweis der Münchner Polizei

Am Sonntag, 10.05.2026, ab 13:00 Uhr, findet in München eine Sport-Laufveranstaltung statt, zu welcher mehrere tausend Teilnehmer erwartet werden. Es wird deshalb in dem Zusammenhang temporär zu Verkehrsbehinderungen im Stadtgebiet und im Landkreis kommen.

Der Lauf startet im Olympiapark und setzt sich über den Münchner Westen bis in den Landkreis Dachau und schließlich in den Landkreis Fürstenfeldbruck fort.

Während des Laufs kommt es entlang der Laufstrecke teilweise zu mehrstündigen Sperrungen.

Nähere Informationen zum Streckenverlauf sowie die genauen Zeitpunkte der Straßensperrungen sind auf der Internetseite des Veranstalters unter

https://www.wingsforlifeworldrun.com/de/locations/munich

einsehbar.

Um die öffentliche Sicherheit und Ordnung sowie einen möglichst störungsfreien Straßenverkehr zu gewährleisten, sind neben den Ordnungskräften des Veranstalters auch Polizeibeamte im Einsatz.

Alle Verkehrsteilnehmer in München werden gebeten, diese Sperrung in ihre Planungen einzubeziehen und den Bereich hauptsächlich mit Kraftfahrzeugen nach Möglichkeit weiträumig zu umfahren.