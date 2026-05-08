GERETSRIED, LKR. BAD TÖLZ-WOLFRATSHAUSEN. Seit 17. April 2026, ist die 58-jährige Daniela Artmann von ihrem Wohnort in Geretsried abgängig und wird seitdem vermisst. In diesem Zusammenhang ermittelt die Polizei und bittet dabei auch um Hinweise aus der Bevölkerung.

Seit dem Nachmittag des 17. April 2026, wird die 58-jährige Daniela Artmann vermisst. Sie wurde letztmalig im Bereich ihrer Wohnortgemeinde Geretsried gesehen. Nach aktuellen Erkenntnissen könnte sich die Vermisste im Großraum München aufhalten. Es ist nicht auszuschließen, dass sich die Frau in einer hilflosen Lage befinden könnte. Frau Artmann ist auf eine Gehhilfe angewiesen und führt möglicherweise einen Rollator mit sich. Zu ihrer Kleidung können keine Angaben gemacht werden.

Die Polizei bittet auch um Hinweise aus der Bevölkerung:

Wer hat die Vermisste nach dem 17. April 2026 gesehen?

Wer kann Hinweise zum aktuellen Aufenthaltsort der Vermissten geben?

Wer kann sonst sachdienliche Hinweise geben, die zur Aufklärung dieses Vermisstenfalls führen könnten?

Hinweise werden an die Polizeiinspektion Geretsried unter der Telefonnummer 08171/9351-0 oder an jede andere Polizeidienststelle erbeten.