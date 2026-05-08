PASSAU, BAB A3. Am Donnerstag (07.05.2026) gegen 17:00 Uhr kontrollierten Schleierfahnder der Grenzpolizeiinspektion Passau auf dem Parkplatz Hammerbach einen Kia. Im Fahrzeug wurde eine größere Menge Bargeld aufgefunden. Die Kriminalpolizeiinspektion Passau hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Der Pkw war mit einem 27-jährigen albanischen Staatsangehörigen besetzt. Im Rahmen der Kontrolle stellten die Fahnder im Fahrzeuginnenraum ein professionell angelegtes Versteck fest. Nach Öffnung konnten darin mehrere Geldbündel aufgefunden werden.

Das Bargeld im niedrigen sechsstelligen Eurobereich wurde sichergestellt und der 27-Jährige nach Abschluss der kriminalpolozeilichen Maßnahmen entlassen.

Die weiteren Ermittlungen wegen des Verdachts der Geldwäsche werden durch das zuständige Fachkommissariat der Kriminalpolizeiinspektion Passau geführt.

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, PKin Gibis, Tel.: 09421/ 868-1015

Veröffentlicht: 08.05.2026, 11: 12 Uhr