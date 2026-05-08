SCHWANGAU / HALBLECH. Zwei Einbrüche sind in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch im südlichen Ostallgäu begangen worden.

Im Schwangauer Ortsteil Brunnen ist die Bewohnerin eines Anwesens in der Seestraße gegen 06:00 Uhr im Hausflur auf einen ihr unbekannternMann getroffen. Dieser flüchtete daraufhin aus dem Gebäude, während die Frau zum Nachbaranwesen rannte und dort um Hilfe bat. Die alarmierte Füssener Polizei leitete sofort eine Fahndung nach dem Mann ein, die bislang erfolglos verlief. Nach derzeitiger Kenntnis ist der mit einem dunklen Kapuzenpulli bekleidete Mann mit einem hellen Pkw geflüchtet. Der Unbekannte war durch Aufrücken eines gekippten Kellerfensters ins Gebäude gelangt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wird von einem versuchten Wohnungseinbruchsdiebstahl ausgegangen. Es kam zu keinem Entwendungsschaden.



Im Halblecher Gewerbegebiet Buching-Nord ist eine unbekannte Täterschaft nach Mitternacht in die Büroräume einer Kfz-Werkstatt eingebrochen. In das Innere stieg sie über ein Fenster ein, dessen Scheibe sie zuvor eingeschlagen hatte. Um den darin befindlichen Tresor gewaltsam zu öffnen, bediente sich die Täterschaft eines Schweißbrenners. Der Tresor ist dadurch zwar stark beschädigt worden, hielt aber stand. Der Sachschaden dürfte mehrere tausend Euro betragen. Auffällig ist das von der Täterschaft zurückgelassene Werkzeug: unter anderem ein Latthammer mit braunem Griffstück, ein Handmeißel mit schwarzem Gummihandschutzgriff sowie ein Stechbeitel, der im Bereich des Halses und der Zwinge rot lackiert ist und in dessen Holzgriff eine auffällig eingebrannte Signatur „SM“ angebracht worden ist.



Welchem Haushalt oder welchem Betrieb können diese Werkzeuge zugeordnet werden?

Die Kriminalpolizei Kempten hat die Ermittlungen übernommen und bittet unter der Telefonnummer 0831 9909-0 um Hinweise, die unter der Telefonnummer 08362 9123-0 auch von der Füssener Polizei entgegen genommen werden. Derzeit gehen die Ermittler davon aus, dass beide Einbrüche von derselben Person begangen worden sind. (KPI Kempten)

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Pressestelle beim Polizeipräsidium Schwaben Süd/West, D-87439 Kempten (Allgäu),

Rufnummer (+49) 0831 9909-0 (-1012/ -1013).