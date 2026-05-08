BAMBERG. Unbekannte stiegen am Donnerstag in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in Bamberg ein und entwendeten Bargeld. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Am Donnerstagmittag zwischen etwa 11.45 Uhr und 12.30 Uhr hebelten die unbekannten Täter ein Toilettenfenster eines Wohnhauses in der Albrecht-Dürer-Straße auf und gelangten so in die Wohnung. Sie durchwühlten die Räume und entwendeten Bargeld in Höhe eines niedrigen vierstelligen Betrages. Den Sachschaden am Fenster schätzen die Ermittler auf rund 150 Euro.

Die Kriminalpolizei Bamberg ermittelt. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0951/9129-491 bei der Kripo Bamberg zu melden.