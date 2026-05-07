AIDENBACH, LKR. PASSAU. Die seit dem Morgen vermisste 14-jährige Schülerin aus Aidenbach wurde aufgefunden.

Sie war im Bereich zwischen Aidenbach und Aunkirchen zu Fuß unterwegs gewesen und konnte bei guter Gesundheit angetroffen werden.

Die Öffentlichkeitsfahndung nach der Vermissten ist somit abgeschlossen, das Polizeipräsidium Niederbayern und die vor Ort zuständige Polizeiinspektion Vilshofen a.d.Donau danken den Medien für ihre Mithilfe bei der Suche nach der 14-jährigen.



Zusatz: Die Medien werden gebeten, die Personendaten der Vermissten sowie die veröffentlichten Lichtbilder aus den EDV-Systemen zu löschen.



Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, Einsatzzentrale, Fischer, EPHK, Tel. 09421 / 868 – 1410

Veröffentlicht am 07.05.2026 um 17:50 Uhr.