680. Kind stürzt aus Fenster im 4. Obergeschoss und wird tödlich verletzt – Nymphenburg

Am Mittwoch, 06.05.2026, gegen 23:35 Uhr, wurde der Notruf über ein schwerverletztes Kind informiert, das vor einem Mehrfamilienhaus auf dem Gehweg lag. Sofort wurden Einsatzkräfte des Rettungsdienstes und der Polizei zur Örtlichkeit geschickt. Vom Rettungsdienst wurden umgehend Reanimationsmaßnahmen eingeleitet und das Kind (ein 3-jähriger Deutscher mit Wohnsitz in München) wurde in ein Krankenhaus gebracht, wo es aufgrund der Verletzungen wenige Stunden später verstarb. Am Gehweg befanden sich auch Angehörige des Kindes.

Durch die Polizeibeamten wurde eine Wohnung im 4. Obergeschoss festgestellt, bei der ein Fenster offenstand, aus dem das Kind wahrscheinlich herunter stürzte. Die Wohnungstür war geschlossen und die Polizeibeamten hörten Schreie eines Kleinkindes in der Wohnung. Da niemand die Wohnung öffnete, wurde die Tür aufgebrochen und in der Wohnung ein mehrere Monate alter Säugling aufgefunden. Weitere Personen waren nicht in der Wohnung. Das Kind wurde den Nachbarn übergeben und von diesen weiter betreut. Für die Betreuung der Eltern wurde ein Kriseninterventionsteam hinzugezogen.

In der Wohnung wurden Spurensicherungmaßnahmen von der Münchner Kriminalpolizei durchgeführt.

Die weiteren Ermittlungen zur Klärung des genauen Ablaufs des Fenstersturz hat das Kommissariat 12 übernommen.

681. Festnahme eines Tatverdächtigen nach Diebstahl aus Kiosk – Ludwigsvorstadt-Isarvorstadt

Am Dienstag, 05.05.2026, in den späten Vormittagsstunden stellte ein Mitarbeiter eines Geschäfts am Münchner Hauptbahnhof einen größeren Fehlbetrag in der Kasse fest. Daraufhin sichtete er die im Laden vorhandenen Videoaufzeichnungen und konnte feststellen, dass am gleichen Tag gegen 08:50 Uhr ein bislang unbekannter Täter den Laden betrat und sich umsah. Kurz darauf beugte er sich über den Tresen, öffnete die Kasse, entnahm Geldscheine, steckte diese ein und verließ das Geschäft.

Der Mitarbeiter erstattete Anzeige bei der Polizei und stellte den Beamten das Überwachungsvideo zur Verfügung.

Am nächsten Tag, gegen 11:50 Uhr, erkannten Taschendiebfahnder des Polizeipräsidiums München aufgrund der vorliegenden Lichtbilder den Täter in der Umgebung des Hauptbahnhofs und sie nahmen diesen fest. Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um einen 38-jährigen Tschechen ohne festen Wohnsitz in Deutschland.

Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen und der Anzeigenerstattung wegen des Diebstahls wurde der 38-Jährige der Haftanstalt des Polizeipräsidiums München überstellt, wo er nun dem Ermittlungsrichter zur Klärung der Haftfrage vorgeführt wird.

Die weiteren Ermittlungen übernimmt das Kommissariat 55 der Münchner Kriminalpolizei.

682. Einbruch in eine Wohnung – Sendling

Am Dienstag, 05.05.2026, gegen 22:30 Uhr, bis Mittwoch, 06.05.2026, gegen 07:00 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zugang über den Balkon in eine Wohnung im Hochparterre.

Im Inneren der Wohnung wurde diese komplett nach möglicher Beute durchsucht. Die Täter entwendeten einen Möbeltresor und Bargeld sowie Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro.

Anschließend flüchteten sie über den Balkon in unbekannte Richtung.

Als der Einbruch am nächsten Morgen bemerkt wurde, wurde der Polizeinotruf 110 verständigt. Vor Ort wurden umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durchgeführt.

Die weiteren Ermittlungen in dem Fall übernimmt das Kommissariat 53.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Passauerstraße Attenkoferstraße, Gottfried-Böhm-Ring und Hirsch-Gereuth-Straße (Sendling) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Die Münchner Kriminalpolizei bittet die Anwohner, Aufzeichnungen eventuell installierter Überwachungskameras zum Tatzeitraum zu sichten. Auch wenn lediglich die Überwachung von Privatgelände rechtlich möglich ist, ist eine Aufnahme der unbekannten Täter denkbar.

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

683. Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr – Altstadt-Lehel

Am Mittwoch, 06.05.2026, gegen 18.00 Uhr, hielt eine Tram an einer Haltestelle in der Maximilianstraße an. Ein 54-Jähriger mit deutscher Staatsangehörigkeit und Wohnsitz im Landkreis Freising, fuhr danach mit einem BMW Pkw rechts an der haltenden Tram vorbei.

Der Tramfahrer verließ darauf die Tram und stellte sich vor den Pkw, um den Pkw-Fahrer auf sein Verhalten anzusprechen. Hierbei kam es zu einem Zusammenstoß zwischen der Fahrzeugfront des Pkw und dem Tramfahrer.

Durch den Vorfall wurde niemand verletzt und es entstand auch kein Sachschaden. Die Polizei wurde über den Vorfall verständigt und nahm den Sachverhalt vor Ort auf.

Der Tramverkehr war dort für ca. eine Stunde unterbrochen.

Gegen den Pkw-Fahrer wurde eine Anzeige wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und versuchter gefährlicher Körperverletzung erstattet. Der Tramfahrer wurde wegen einer Nötigung angezeigt.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Personen, die sachdienliche Hinweise zu diesem Vorfall machen können, werden gebeten, sich mit dem Unfallkommando, Tegernseer Landstr. 210, 81549 München, Tel.: (089) 6216-3322, in Verbindung zu setzen.

684. Einsatzbilanz zum gestrigen Fußballspiel – Fröttmaning

Im Rahmen des Fußballspiels FC Bayern München gegen Paris Saint-Germain am Mittwoch, 06.05.2026 kam es bereits im Vorfeld im Bereich Marienplatz zur mehrfachen Zündung von Pyrotechnik durch bislang unbekannte Gästefans.

Auf dem Hinweg zum Stadion befanden sich gegen 17:35 Uhr eine Vielzahl von Fans in einer Sonder-U-Bahn. Auf Höhe der U-Bahnhaltestelle Dietlindenstraße musste die U-Bahn aufgrund einer im Zug ausgelösten Brandmeldeanlage einen Nothalt einlegen.

Anschließend wurden ca. 1000 Anhänger von Paris Saint-Germain aus dem Zug und aus dem U-Bahnhof geleitet. Im Zuge dessen musste die Kreuzung Dietlindenstraße/Ungererstraße und Potsdamerstraße für den Straßenverkehr gesperrt werden, um den Aufenthalt der Evakuierten an der Oberfläche zu ermöglichen. Aufgrund dessen kam es zu Verkehrsstörungen. In dem U-Bahnhof wurden durch die Feuerwehr Lüftungsmaßnahmen durchgeführt, sodass die Fans gegen 18:00 Uhr in einer neu zur Verfügung gestellten Sonder-U-Bahn ihre Fahrt fortsetzen konnten. Nach derzeitigem Ermittlungsstand dürfte eine Zigarette oder eine E-Zigarette die Brandmeldeanlage ausgelöst haben.

Gegen 17:00 Uhr kam es zudem zu einem Vorfall, bei dem eine Gruppe ankommender Fans von einer Gruppe bislang unbekannter Täter angegriffen wurden. Dabei wurde ein 41-Jähriger mit französischer Staatsangehörigkeit und Wohnsitz in Frankreich im Bereich des P+R Parkplatzes Fröttmaning durch unbekannte Täter zu Boden gebracht und dort geschlagen und getreten. Im Zuge dessen nahmen die unbekannten Täter Fanutensilien des 41-Jährigen an sich und entfernten sich anschließend. Der 41-Jährige wurde dabei verletzt und wurde vor Ort medizinisch versorgt.

Gegen 20:00 Uhr wurde einem FC Bayern Fan vor dem Stadion sein Ticket aus der hinteren Hosentasche entwendet. Nachdem sich der Täter anschließend auf den auf dem Ticket genannten Platz setzte, konnte er durch Polizeikräfte im entsprechenden Block festgenommen werden. Er wurde wegen des Diebstahls angezeigt. Es handelt sich um einen 65-Jährigen mit deutscher Staatsangehörigkeit und Wohnsitz im Alb-Donau Kreis.

Während des Spiels in der Allianz Arena sowie nach dem Abpfiff zündeten Gästefans im Gästeblock mehrere pyrotechnische Gegenstände. Hierbei konnte eine Person mit einem pyrotechnischen Gegenstand identifiziert und später durch Polizeikräfte festgenommen werden. Es handelt sich um einen 20-Jährigen mit französischer Staatsangehörigkeit und Wohnsitz in Frankreich Er wurde wegen der unerlaubten Pyrotechnik angezeigt und nach den erforderlichen polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.

Dazu zeigte die Münchner Polizei bei dem Fußballspiel weitere Verstöße an (u.a. Körperverletzungen sowie Hausfriedensbrüche und Erschleichen von Leistungen, weil mehrere Personen ohne Karten in das Station gelangen wollten).

Das Kommissariat 23 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich des P+R Parkplatz Fröttmaning Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit dem Raubdelikt stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 23, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Warnhinweis der Münchner Polizei:

Der Einsatz pyrotechnischer Gegenstände im Zusammenhang mit Fußballspielen ist sehr gefährlich und daher in den Münchner Stadien grundsätzlich verboten. Insbesondere in größeren Personengruppen ist die Verletzungsgefahr durch die sehr hohen Abbrenntemperaturen sowie möglichem Funkenflug sehr hoch. Verstöße gegen geltende Stadionverordnungen bzw. nach dem Sprengstoffgesetz werden durch die Münchner Polizei konsequent geahndet.

685. Größere Durchsuchungsaktion wegen schweren Bandendiebstahls

Seit März 2025 führt das Kommissariat 51 der Münchner Kriminalpolizei intensive Ermittlungen gegen eine Vielzahl von Tatverdächtigen. Der Geschäftsführer eines Münchner Gastronomiebetriebs wandte sich an die Polizei, da er Unstimmigkeiten bei der Verbuchung von Bestellungen feststellte.

Inzwischen werden Ermittlungen gegen 50 Personen geführt. Diese ergaben, dass Speisen und Getränke im betreffenden Restaurant von Teilen des Personals nicht ordnungsgemäß boniert und abgerechnet wurden. Die gastronomischen Leistungen wurden zwar gegenüber den Gästen erbracht, jedoch wurden immer wieder Barzahlungen durch das Personal einbehalten. Teilweise wurden auch Lebensmittel des Gastronomiebetriebs entwendet.

Die Schadenshöhe ist noch Gegenstand der Ermittlungen könnte sich aber – abhängig vom Ergebnis der Ermittlungen – möglicherweise im sechsstelligen Bereich bewegen.

In Zusammenarbeit mit dem Kommissariat 51 beantragte die Staatsanwaltschaft München I bei dem Ermittlungsrichter des Amtsgerichts München Durchsuchungsbeschlüsse, die antragsgemäß erlassen wurden. Infolgedessen fanden am 07.05.2026, ab ca. 09:00 Uhr, umfangreiche Durchsuchungsmaßnahmen statt. Neben den Spinden von Mitarbeitern, die sich im Restaurant befinden, wurden insgesamt rund 50 private Objekte in Stadt und Landkreis München, sowie im Bereich des Polizeipräsidiums Oberbayern Nord, durchsucht. Hierbei konnten umfangreiche Beweismittel wie elektronische Speichermedien, Handys, Laptops sowie Bargeld aufgefunden und sichergestellt werden.

44 Tatverdächtige wurden angetroffen und nach den polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. Eine der tatverdächtigen Personen wurde der Haftanstalt des Polizeipräsidiums München überstellt, wo sie nun einem Ermittlungsrichter zur Klärung der Haftfrage vorgeführt wird. Die Ermittlungen werden gegen 45 Männer und 5 Frauen im Alter von 25 bis 69 Jahren mit überwiegend deutscher, vietnamesischer, kroatischer Staatsangehörigkeit sowie gegen Personen mit 17 weiteren Staatsangehörigen geführt.

Im Rahmen der Durchsuchungen konnten zu den bereits genannten sichergestellten Gegenständen zudem Betäubungsmittel in geringem Umfang und eine Langwaffe aufgefunden werden. Die aufgefundenen Gegenstände wurden sichergestellt und werden im Rahmen weiterer Ermittlungen überprüft.

An der Durchsuchungsaktion waren ca. 130 Polizeibeamte der Münchner Polizei, und des Polizeipräsidiums Oberbayern Nord beteiligt.

Den Tatverdächtigen wird u. a. schwerer Bandendiebstahl vorgeworfen.

Zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Meldung sind bislang noch nicht alle polizeilichen Maßnahmen abgeschlossen. Es handelt sich hierbei um einen aktuellen Stand vom 07.05.2026, 14:30 Uhr. Die weiteren Ermittlungen dauern an.