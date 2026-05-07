NEUSTADT AN DER AISCH. (439) Seit Dienstag (14.04.2026) wird die 17-jährige Hadidja A. aus Ipsheim (Lkrs. Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim) vermisst. Die Polizei bittet um Hinweise zum Aufenthaltsort der Vermissten.



Hadidja verließ vermutlich am Vormittag des 14.04.2026 das elterliche Anwesen in Ipsheim. Seitdem ist sie nicht zurückgekehrt und es besteht keinerlei Kontakt zu ihr.

Die Vermisste ist etwa 165 cm groß und von schlanker Statur. Zum Zeitpunkt ihres Verschwindens trug sie ein schwarzes Gewand mit Kopftuch (Niqab) sowie weiße Adidas-Sneaker.

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach Hadidja A.. Hinweise zum Aufenthaltsort der 17-Jährigen nimmt die Polizeiinspektion Bad Windsheim unter der Telefonnummer 09841 6616 0 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.



Erstellt durch: Michael Sebald