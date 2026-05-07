NÜRNBERG. (438) Am Mittwoch (06.05.2026) nahmen Polizeibeamte in der Nürnberger Innenstadt zwei mutmaßliche Ladendiebe fest. Die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth stellte in beiden Fällen Haftantrag.



Gegen 14:20 Uhr stellte ein Ladendetektiv eines Drogeriemarktes in der Königstraße das Fehlen von zwei Parfümtestern fest. Bei der Sichtung der Videoaufzeichnung konnte der Detektiv einen Mann als mutmaßlichen Täter feststellen. Als dieser gegen 19:00 Uhr erneut das Geschäft betrat, verständigte der Ladendetektiv die Polizei.

Beamte der Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte nahmen den 35-jährigen ungarischen Staatsangehörigen vorläufig fest. Die entwendeten Parfümtester im Wert von rund 680 Euro fanden die Beamten bei der Durchsuchung des Tatverdächtigen nicht auf. Der 35-Jährige führte jedoch neuwertige Bekleidungsstücke mit sich, zu deren Herkunft er keine Angaben machen konnte.

Bereits gegen 17:45 Uhr ereignete sich ebenfalls in einem Warenhaus in der Königstraße ein vergleichbarer Fall. Ein Ladendetektiv beobachtete, wie ein 53-jähriger Mann die Diebstahlsicherung eines Parfümtesters entfernte und das Geschäft anschließend verließ, ohne die Ware zu bezahlen. Der Detektiv hielt den mutmaßlichen Dieb fest und übergab ihn den alarmierten Polizeibeamten, die den Tatverdächtigen vorläufig festnahmen.

Die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth stellte gegen beide Männer Haftantrag. Sie wurden am Donnerstag (07.05.2026) dem Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Nürnberg vorgeführt.



Erstellt durch: Michael Sebald