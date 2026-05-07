NÜRNBERG. (437) Wie mit Meldung 434 berichtet, finden am Freitag (08.05.2026) zwei sich fortbewegende Versammlungen im Nürnberger Stadtgebiet statt. Bei einem Aufzug änderte sich nun die Wegstrecke.



Bei dem Aufzug welcher von 1245 Uhr bis 14:00 Uhr stattfindet änderte sich nun die Wegstrecke zu folgender Route:



Aufzug Cramer-Klett-Park – Innere Cramer-Klett-Straße – Beckschlagergasse – Innerer Laufer Platz – Äußere Laufer Gasse – Hirschelgasse – Webersplatz – Maxtor – Maxtorgraben - Labenwolfstraße (Zwischenkundgebung ca. 5 Minuten, vor dem Labenwolf-Gymnasium) – Pirckheimerstraße – Lindenaststraße – Veillodterstraße - Maxtorgraben – Rathenauplatz – Äußere Cramer-Klett-Straße - Cramer-Klett-Park

Aufgrund des Versammlungsgeschehens kann es zu Verkehrsbehinderungen und Verkehrssperren sowie daraus resultierenden längerfristigen Beeinträchtigungen für den Straßenverkehr kommen.

Fahrzeugführer werden gebeten, die Weisungen der eingesetzten Polizeibeamten zu beachten und nach Möglichkeit zu den genannten Zeiten die Aufzugsstrecken weiträumig zu umfahren.

Erstellt durch: Michael Petzold