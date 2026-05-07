LINDAU / BAD SCHACHEN. Heute Morgen, gegen 07:55 Uhr, ging die telefonische Mitteilung bei der integrierten Leitstelle Allgäu über eine Rauchentwicklung im Maschinenraum eines Personalfahrstuhls in einem Hotel in der Schachener Straße 1 ein. Vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr, wurde das Hotel durch das Personal vorsorglich evakuiert. Zum Zeitpunkt des Einsatzes waren 48 Gäste im Haus. Die Rauchentwicklung beschränkte sich auf den Maschinenraum im Dachstuhl. Eine Ausbreitung der Rauchgase in weitere Stockwerke fand nicht statt. Als Ursache und Erstbeurteilung durch die Feuerwehr Lindau war ein überhitzter Aufzugsmotor. Durch die Feuerwehr wurden die Abkühlung des Motors und die Belüftung des Maschinenraums mittels eines Lüfters bzw. eines Gebläses veranlasst. Es waren keine weiteren Löschmaßnahmen erforderlich und es entstand auch kein offenes Feuer. Bei dem Vorfall wurden keine Personen verletzt und es entstand kein Sachschaden. Der betroffene Bereich bleibt bis zur abschließenden Überprüfung durch die zuständigen technischen Stellen gesperrt. (PI Lindau)

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