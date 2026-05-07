GÜNZACH. Am Mittwochnachmittag, gegen 14:35 Uhr, kam es zum Brand in einem Fabrikgebäude in Günzach. Während Schweißarbeiten an einer Maschine entfachten sich Papierreste in einem Auffangbehälter, woraufhin es zur Verrauchung im Keller des Gebäudes kam. Durch die Rauchentwicklung wurden insgesamt 13 Personen leicht verletzt, konnten aber nach einer ersten Behandlung der Rettungskräfte vor Ort entlassen werden. Ein nennenswerter Sachschaden entstand ersten Erkenntnissen nach nicht. Die Feuerwehren Günzach und Obergünzburg, sowie der Rettungsdienst waren mit rund 120 Kräften im Einsatz. (PI Kaufbeuren)