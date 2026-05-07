0696 – Polizei ermittelt nach Körperverletzung

Innenstadt – Am Mittwoch (06.05.2026) gegen 23.00 Uhr kam es am Einlass eines Clubs in der Halderstraße zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 34-Jährigen und einem 40-Jährigen mit zwei Sicherheitsdienstmitarbeitern. Zwei Personen wurden dabei leicht verletzt.

Der 34-Jährige und der 40-Jährige kamen zunächst in Streit mit den Sicherheitsdienstmitarbeitern. Diese verwehrten den beiden Männern den Zutritt. Im weiteren Verlauf kam es zunächst zu einem verbalen Streit. In der Folge gingen der 34-Jährige sowie der 40-Jährige die beiden Mitarbeiter körperlich an. Die Sicherheitsdienstmitarbeiter wurden dabei leicht verletzt.

Die Polizei ermittelt nun gegen den 34-Jährigen sowie gegen den 40-Jährigen wegen Körperverletzung.

Der 34-Jährige sowie der 40-Jährige besitzen die deutsche Staatsangehörigkeit.

0697 – Polizei ermittelt nach Ladendiebstahl

Pfersee – Am Mittwoch (06.05.2026) gegen 15.15 Uhr entwendete ein 37-Jähriger Waren aus einem Supermarkt in der Franz-Kobinger-Straße.

Der 37-Jährige bezahlte beim Verlassen des Supermarktes lediglich einen Teil der Waren. Mitarbeiter beobachteten den Mann dabei. Offenbar verstieß der 37-Jährige außerdem gegen ein bestehendes Hausverbot

Bei Eintreffen der Polizeibeamten verhielt sich der Mann uneinsichtig und drohte den Beamten. Die Beamten brachten den 37-Jährigen aufgrund seines Verhaltens schließlich in den Arrest.

Die Polizei ermittelt nun u. a. wegen Ladendiebstahls und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte gegen den 37-Jährigen.

Der 37-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.

0698 – Kriminalpolizei ermittelt nach Trickbetrug

Universitätsviertel – Am Mittwoch (06.05.2026) gegen 11.00 Uhr erlangten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter unter einem Vorwand die PIN des Kontos einer 98-Jährigen und erbeuteten einen Geldbetrag.

Der oder die unbekannten Täter nahmen zunächst telefonisch Kontakt zu der Frau auf und gaben sich als Bankmitarbeiter aus. Im Verlauf des Telefonats überzeugten sie die 98-Jährige davon, dass ihr Konto durch unrechtmäßige Abbuchungen gefährdet ist. Um dies zu verhindern, müsse die Frau ihre Geldkarte samt PIN aushändigen.

Dies tat die 98-Jährige und übergab zudem persönlich einen niedrigen vierstelligen Betrag Bargeld an einen bislang unbekannten Täter.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

männlich

circa 40 Jahre

circa 170 cm groß

bekleidet mit dunklem Businessoutfit

kurze, dunkle Haare

südländisches Erscheinungsbild

Im Nachgang benutzten die Täter die Geldkarte mehrfach und erbeuteten hier zusätzlich einen weiteren niedrigen vierstelligen Betrag.

Die Kriminalpolizei Augsburg ermittelt nun wegen Betrugs.

Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3821 entgegen.

Die Polizei hat folgende Tipps, um sich vor derartigen Betrügereien zu schützen:

Bleiben Sie bei Anfragen zu Ihren persönlichen Daten oder Vermögensverhältnissen äußerst wachsam und geben Sie hier keine Informationen preis.

Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. Legen Sie einfach auf.

Übergeben Sie niemals Geld an unbekannte Personen.

Banken, Sparkassen, Polizei oder andere Behörden schicken Ihnen nie "Geldwechsler" oder "Prüfer" ins Haus.

Verständigen Sie bei Kontaktaufnahme derartiger Personen umgehend den Polizeinotruf 110.

Suchen Sie für einen Rückruf bei Auftraggeber/Unternehmen/Behörde immer selbst die Telefonnummer heraus und wählen Sie die Nummer selbst.

Weitere Tipps und Informationen finden Sie unter folgenden Links:

https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/haustuerbetrug

https://www.polizei.bayern.de/nmmo

0699 – Kriminalpolizei ermittelt nach Raub auf Spargelstand und bittet um Mithilfe

Biberbach – Am Mittwoch (06.05.2026) gegen 16.15 Uhr kam es zu einem Raub auf einen Spargelstand an der Staatsstraße 2033 im Bereich Biberbach.

Ein bislang unbekannter Täter bedrohte die 61-jährige Mitarbeiterin mit einem zum jetzigen Ermittlungszeitpunkt nicht näher bekannten Gegenstand und erbeutete hierbei einen mittleren dreistelligen Bargeldbetrag.

Der unbekannte Täter flüchtete in Anschluss mit einem Motorrad in unbekannte Richtung.

Bei dem Motorrad handelte es sich möglicherweise um eine Enduro Maschine.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

circa 60 Jahre

schwarze Haare

grauer Bart

großer, schlanker Körperbau

Brillenträger

trug eine blaue Jacke

führte blaue Tasche mit sich

Die Kriminalpolizei Augsburg ermittelt nun wegen eines Raubdeliktes.

Zeugen, welche im Zeitraum entsprechende Wahrnehmungen, insbesondere auffällig fahrende Motorradfahrer, gemacht haben, werden gebeten sich bei der Kriminalpolizei Augsburg, unter der 0821/323-3821, zu melden.

0700 – Kriminalpolizei ermittelt nach Sexualdelikt und sucht Zeugen

Oberhausen – Bereits am Freitag (01.05.2026) gegen 15.15 Uhr, wurden ein 10- und ein 7-jähriges Mädchen auf einem Kinderspielplatz im Nordendorfer Weg und im Bereich der dortigen Wertach von einem 74-jährigen Mann angesprochen und unsittlich berührt. Der genaue Tathergang ist aktuell Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Die beiden Kinder konnten davonlaufen und verständigten ihre Eltern.

Die Polizei ermittelte den Tatverdächtigen im Nachgang.

Die Kriminalpolizei Augsburg ermittelt nun wegen des Verdachts des sexuellen Missbrauchs von Kindern gegen den 74-Jährigen.

Der 74-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.

In diesem Zusammenhang bittet die Kripo Augsburg um Mithilfe:

Gesucht wird ein unbekannter Zeuge. Dieser hat die beiden Mädchen, welche bereits mit dem Mann unterwegs waren, am Freitag (01.05.2026) gegen 15.15 Uhr, im Bereich des Wertachufers in Oberhausen angesprochen und sich nach deren Wohlbefinden erkundigt, bzw. seine Hilfe angeboten.

Der unbekannte Zeuge könnte wichtige Hinweise für die laufenden Ermittlungen geben.

Dieser oder weitere Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich bei der Kriminalpolizei Augsburg, unter der Telefonnummer 0821/323-3821, oder der nächsten Polizeidienstelle zu melden.