REGENSTAUF, LKR. REGENSBURG. Am Mittwoch, den 6. Mai 2026, kam es in der Schwandorfer Straße in Regenstauf zu einem erneuten Fall von Callcenterbetrug. Ein über 80-jähriger Senior übergab mehrere tausend Euro an Betrüger. Die Kriminalpolizei Regensburg ermittelt und sucht Zeugen.

Nach Angaben des Geschädigten rief eine unbekannte Person an und gab vor, seine Tochter habe einen Unfall gehabt. Der Anrufer forderte die sofortige Zahlung von mehreren tausend Euro, um die Situation zu regeln. In gutem Glauben übergab der Senior gegen 14:00 Uhr das geforderte Bargeld an einen Abholer. Der Abholer wird wie folgt beschrieben: etwa 30 Jahre alt, circa 1,80 Meter groß, schlanke Statur, schwarze Haare, tiefe Stimme, südländisches Aussehen. Bekleidet war er mit einem weißen langärmligen Oberteil und einer weißen Hose. Er führte zum eine schwarze Ledertasche bei sich.

Die Kriminalpolizei Regensburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die Hinweise zum Täter geben können, sich unter der Telefonnummer 0941/506-2888 zu melden.

Die Kriminalpolizei Regensburg rät der Bevölkerung zur Vorsicht bei Anrufen unbekannter Personen, insbesondere wenn diese Geldforderungen stellen. Grundsätzlich gilt: Übergeben Sie niemals Bargeld oder Wertsachen an Unbekannte, überprüfen Sie die Angaben bei Angehörigen oder offiziellen Stellen und informieren Sie im Zweifel sofort die Polizei.