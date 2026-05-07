HOF. Eine Frau beleidigte am Mittwochabend an einer Bushaltestelle in Hof eine kamerunische Staatsangehörige aus offensichtlich rassistischen Motiven. Die Kriminalpolizei Hof hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen des Vorfalls.

Während die in der Saalestadt wohnende Studentin am Mittwoch gegen 19.30 Uhr an der Haltestelle „Sonnenplatz“ in der Hofer Luitpoldstraße auf ihren Bus wartete, trat die noch Unbekannte zu ihr. Die ältere Frau warf ihre abgelegte Einkaufstasche auf den Boden und begann, lautstark zu schreien. Dabei äußerte sie rassistische Anschauungen, beleidigte die Wartende aufgrund deren Hautfarbe und stellte ihre Rechte in Frage. Als die jüngere Frau die Polizei alarmierte, verließ die Unbekannte die Örtlichkeit in Richtung Bismarckstraße. Die Polizei fahndete, konnte die Täterin aber nicht mehr feststellen.

Die Kriminalpolizei Hof ermittelt wegen Volksverhetzung und beschreibt die Unbekannte wie folgt:

etwa 155 Zentimeter groß, zirka 55 Jahre alt

kräftige Statur

mittelblonde Haarfarbe

helle Hautfarbe

markant laute Stimme

Zeugenhinweise nimmt die Kripo Hof unter der Telefonnummer 09281/704-0 entgegen.