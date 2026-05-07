NÜRNBERG. (435) Im bundesweiten Vergleich der Städte mit über 200.000 Einwohner auf Grundlage der Polizeilichen Kriminalstatistik nimmt Nürnberg erneut einen Top-Platz ein. Mittelfrankens Polizeipräsident Gernot Rochholz sieht darin einen Beleg für die konsequente Arbeit der Nürnberger Polizeidienststellen sowie für die ausgezeichnete Kooperation aller beteiligter Sicherheitspartner.



Nürnberg nahm 2025 unter den Städten mit mehr als 200.000 Einwohnern im bundesweiten Vergleich den fünften Platz ein. Damit ist die Stadt nach dem zweiten Platz im Vorjahr erneut in der Spitze der sichersten Städte vertreten. Polizeipräsident Gernot Rochholz: „Das Kriminalitätsniveau in Nürnberg bewegt sich im Langzeitvergleich auf einem erfreulich niedrigen Stand. Die erneute Top-Platzierung zeigt uns, dass wir mit unserer Sicherheitsarbeit auf dem richtigen Weg sind und belegt, dass die Nürnberger Bürgerinnen und Bürger in unserer Stadt sicher leben. In Nürnberg ist das Risiko, Opfer einer Straftat zu werden, nur gut halb so hoch wie in vergleichbaren Städten wie Bremen oder Hannover.“ Ein Erfolg, den Rochholz neben der konsequenten Ermittlungs- und fortwährenden Präventionsarbeit der Nürnberger Dienststellen auch ganz entscheidend auf das hervorragende Zusammenwirken von Polizei, Kommune, Justiz und Zivilgesellschaft zurückführt. „In Nürnberg wird Sicherheit als gesamtgesellschaftliche Aufgabe verstanden.“

Den vollständigen Sicherheitsbericht 2025 für die Stadt Nürnberg finden Sie unter folgendem Link:

https://www.polizei.bayern.de/mam/pp-mittelfranken/sonstige/260507_ppmfr_sicherheitsbericht_nuernberg_2025.pdf



Erstellt durch: Marc Siegl / mc