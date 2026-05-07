FRONTENHAUSEN, LKR. DINGOLFING-LANDAU. Am 20.04.2026 kam es gegen 15.15 Uhr zu mehreren Explosionen in einem Wohnhaus im Mechthildisweg, woraufhin das Haus in Brand geriet. Nach Abschluss der Löscharbeiten konnten Einsatzkräfte im Zuge der Bergungsmaßnahmen einen toten Mann aus den Trümmern bergen. Seine Identität konnte nun festgestellt werden.

Anhand eines DNA-Gutachtens der Rechtsmedizin München wurde die Identität des Mannes festgestellt. Es handelt sich um den alleinigen Bewohner des Einfamilienhaus, einen 55-jährigen Deutschen.

Der Brandort wurde zwischenzeitlich wieder freigegeben.

Als Ursache für die Explosion kann nach derzeitigem Ermittlungsstand eine defekte Gasleitung ausgeschlossen werden, da das Haus nicht an die örtliche Gasversorgung angeschlossen war.

Die Ursachenermittlung zum Ereignis dauert weiterhin an. Die Ergebnisse eines Gutachtens des Bayerischen Landeskriminalamtes liegen noch nicht vor.

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, PKin Gibis, Tel.: 09421/ 868-1015

Veröffentlicht: 07.05.2026, 12:30 Uhr